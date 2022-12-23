По Челябинску шагает полицейский Дед Мороз

Сотрудники УМВД России по Челябинску совместно с представителями общественного совета в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» посетили подшефное детское учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Аистенок».

Ребята очень обрадовались приезду гостей, каждый из них получил из рук полицейского Деда Мороза долгожданный подарок.

Дети ждали приезда гостей и подготовили для них сюрприз - в костюмах сказочных персонажей сыграли новогодний спектакль, никого не оставив равнодушным из присутствующих в зале.