По какому алгоритму будут отправлять южноуральских школьников на карантин по ОРВИ и ковиду

В Челябинской области прогнозируют рост заболеваемости среди детей школьного возраста в связи с приходом в регион омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Кроме того, после новогодних каникул растет число заболевших ОРВИ среди детей. При этом на сегодня пока отличаются алгоритмы закрытия на карантин классов и школ в случае выявления заболевших ОРВИ и коронавирусом.

Об этом сообщили на пресс-конференции 21 января.

«Новогодние праздники мы встретили благополучно. Но на сегодняшний день, после возобновления учебного процесса и выхода людей в организованные коллективы, у нас, как и ожидалось, отмечается прирост заболеваемости, особенно за последние четверо суток. До этого, в том числе на прошлой неделе, отмечалось снижение», - рассказала Раиса Косарева, начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Челябинской области.

По ее словам, за последние сутки отмечается рост заболевших в основном среди детей школьного возраста, взрослого работающего населения и пожилых. Это связано не только с выходом людей на работу и в школы, но и с проведением активного обследования на ковид тех, кто имеет признаки заболевания ОРВИ.

На сегодняшний день, согласно действующему алгоритму, на карантин по ОРВИ отправляют класс в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. Школьные занятия и посещение детьми образовательных организаций приостанавливают на срок не менее семи дней (равен инкубационному периоду гриппа или ОРВИ). Срок может быть продлен.

«По острым респираторным вирусным инфекциям (не коронавирусной этиологии), ситуация остается та же, - уточнила Косарева. - Мы смотрим посещаемость по классам, по параллелям, по школе в целом. Если отсутствует по причине заболевания более 20% (и учащиеся, и педагогический состав), то решается вопрос о приостановление учебного процесса либо классе, либо в параллели, либо в школе».

В настоящий момент в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ приостановлен учебный процесс в 23 классах в 11 школах (там более 20 процентов заболевших).

В случае заболевания школьника коронавирусной инфекцией действует несколько иной алгоритм.

На сегодня на карантин отправляют только тех школьников, у кого подозрение на коронавирус, и тех, кто находился в близком контакте с инфицированным. То есть в случае выявление ученика с ковидом или с подозрением на инфекцию, часть класса учится учиться в очном режиме, часть - дистанционно. Близко контактировавших с заболевшим определяет педагог.

«По коронавирусной инфекции, учитывая, что в предыдущие волны болело в основном взрослое население и среди детей не было такого активного распространения, было достаточно отстранять от учебного процесса близкий круг окружающих детей, то есть и дети, которые непосредственно друг с другом общались», - отметила Раиса Косарева и уточнила, что при отправке на карантин учитываются разные нюансы, когда ученик был последний день в школе, контактный он или больной.

Представитель Роспотребнадзора подчеркнула, что пришедший в регион омикрон-штамм, по прогнозам, будет активно распространяться среди детского населения. У него инкубационный период гораздо меньше, чем при дельта-штамме (который сейчас циркулирует). Поэтому и распространение в школах может быть гораздо выше.

«Все карантинные мероприятия будут регулироваться уже с учетом данной ситуации и, возможно, отстранению будет подлежать уже более широкий круг, но всё это будет определяться в зависимости от каждой ситуации отдельно», - уточнила Раиса Косарева.

По данным минздрава, накануне коронавирусная инфекция была подтверждена у 15 школьников, днем ранее – у восьми школьников, двумя днями ранее – у четверых.