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По ММК – «Маршрутом Победы»

Очередная видеоэкскурсия по Магнитогорскому металлургическому комбинату (Челябинская область), созданная в рамках корпоративного проекта «ММК-Тур. Виртуальные экскурсии по ММК», завершила исторический цикл проекта «Маршрут Победы».

Новая экскурсия по комбинату берет начало от расположенного на территории ПАО «ММК» памятного знака «Танк», установленного в 1985-м году в честь 40-летия Победы.

На постаменте застыл последний советский серийный танк Т-10. Место для его установки было выбрано неслучайно – во время Великой Отечественной войны совсем рядом находился блюминг №3, на котором впервые в мировой металлургической практике на обжимном агрегате был прокатан броневой лист.

Также впервые в мире броневая сталь была сварена в крупнотоннажных мартеновских печах с основным подом. Эти и другие достижения позволили металлургам Магнитки в годы войны «одеть» в броню каждый второй советский танк.

Напомним, указом президента России Владимира Путина, в июле 2020-го года за значительный вклад магнитогорцев в достижение Победы в Великой Отечественной войне, бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявленные при этом трудовой героизм и самоотверженность Магнитогорску было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

Как напоминает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», ранее в данном цикле виртуальных экскурсий, доступных на корпоративном сайте комбината, выходили видеорассказы о Комсомольской площади – первой площади Магнитогорска, на которой расположен центральный офис ММК (здание заводоуправления); об эвакуированном в Магнитку из Мариуполя толстолистовом прокатном стане 4500, на котором в годы Великой Отечественной войны катали броневой лист для советских танков; об уникальной паровой машине этого стана, трудовая биография которой продолжается уже более века.

Об этом и много другом смотрите в новой виртуальной экскурсии исторического цикла «Маршрут Победы».