По поручению Натальи Котовой в Челябинске закрыт доступ к реке Миасс

В Челябинске по поручению главы города Натальи Котовой закрыт доступ к реке Миасс с новой набережной, созданной на участке за государственной филармонией в прошлом году.

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В местах спуска к воде появились информационные запрещающие аншлаги. Кроме того, дополнительно перекрыт прямой доступ к реке - установлены водоналивные блоки и натянута ограничительная лента.

Как отмечают в городском комитете дорожного хозяйства, меры безопасности в период таянья льда предприняли сотрудники МБУ «Геоцентр», которые отвечают за содержание новой набережной и сквера искусств.