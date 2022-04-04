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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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04.04.2022

В Долговском животноводческом комплексе открыли новый доильно-молочный блок
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Под таким заголовком на сербском портале ДАН вышла
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Спецоперация на Украине
04.04.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Москве открылся фестиваль «Золотая маска»-2022. Показы лучших российских спектаклей прошлого те
04.04.2022

«Дюймовочка» из Челябинска едет на «Золотую маску»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
04.04.2022

В Чебаркуле простились с двумя военными, погибшими в ходе спецоперации на Украине
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.04.2022

Челябинская область досрочно получила 5,2 миллиарда рублей для финансирования медорганизаций
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.04.2022

Челябинскую область посетил с дружеским визитом белоплечий Алеша
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04.04.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.04.2022

По поручению Натальи Котовой в Челябинске закрыт доступ к реке Миасс
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.04.2022

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река Миасс
Наталья Котова
набережная
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04.04.2022 16:03
Фото: Комитет дорожного хозяйства Челябинска

По поручению Натальи Котовой в Челябинске закрыт доступ к реке Миасс

В Челябинске по поручению главы города Натальи Котовой закрыт доступ к реке Миасс с новой набережной, созданной на участке за государственной филармонией в прошлом году.

В местах спуска к воде появились информационные запрещающие аншлаги. Кроме того, дополнительно перекрыт прямой доступ к реке - установлены водоналивные блоки и натянута ограничительная лента.

Как отмечают в городском комитете дорожного хозяйства, меры безопасности в период таянья льда предприняли сотрудники МБУ «Геоцентр», которые отвечают за содержание новой набережной и сквера искусств.

река Миасс
Наталья Котова
набережная
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В минувшую пятницу, первого апреля, в Долговском животноводческом комплексе (Челябинская область)
Сельское хозяйство
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04.04.2022

В Долговском животноводческом комплексе открыли новый доильно-молочный блок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Под таким заголовком на сербском портале ДАН вышла
Спецоперация на Украине
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04.04.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Москве открылся фестиваль «Золотая маска»-2022. Показы лучших российских спектаклей прошлого те
04.04.2022

«Дюймовочка» из Челябинска едет на «Золотую маску»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Трудно быть сегодня патриотами своей страны некоторым деятелям культуры. Как началась военная спе
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
04.04.2022

О героизме, патриотизме и любви к Родине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Чебаркуле (Челябинская область) простились с двумя военнослужащими – Романом Завьяловым
Спецоперация на Украине
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В Чебаркуле простились с двумя военными, погибшими в ходе спецоперации на Украине
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Адрес редакции:

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Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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04.04.2022 16:05

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04.04.2022 16:04

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04.04.2022 16:03

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04.04.2022 15:43

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04.04.2022 15:39

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04.04.2022 15:34

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04.04.2022 15:26

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На первое апреля более семи тысяч южноуральцев болеют ковидом

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Любовь, дружба, спорт: видеосервис Wink представляет премьеры апреля

01.04.2022 11:01

В Челябинской области стартовала весенняя призывная кампания

01.04.2022 10:50

Скоков: Особую озабоченность вызывает недоверие населения к деятельности полиции

01.04.2022 10:40

Непогода задержится в Челябинской области ещё на сутки

01.04.2022 10:23

В Свято-Казанском монастыре женщине зажало руку в тестомесильной машине

31.03.2022 22:33

У жителей Челябинской области появилась возможность принять участие в молодёжной научно-практической конференции «УГМК-Техно»