Победители «Метрошки» получат в подарок от РМК экскурсию на базу клуба «Зенит»

Команда, которая завоюет победу на фестивале детского дворового футбола «Метрошка», сможет съездить на тренировочную базу академии футбольного клуба «Зенит» в Санкт-Петербурге.

Такой подарок сделает сильнейшей дворовой команде Русская медная компания (АО «РМК»), которая в шестой раз поддержала «Метрошку». При поддержке компании расширяется география и число участников.

В этом году в турнире всероссийского уровня принимают участие более шести тысяч юных спортсменов из 36-ти городов и 12-ти регионов России. Победители дивизионов встретятся на Суперкубке в Челябинске в сентябре. РМК – генеральный партнер фестиваля - организует поездку в гости к ФК «Зенит».

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, юные футболисты будут тренироваться на базе академии именитого клуба, посетят один из матчей Чемпионата России по футболу или международную игру, сыграют ряд товарищеских матчей с детскими командами «Зенита».

У каждого начинающего спортсмена появится возможность блеснуть перед футбольными педагогами и скаутами и – в перспективе – получить шанс начать профессиональную футбольную карьеру.

Вдохновляющий пример в истории «МЕТРОШКИ» уже был. В 2018-м году во время аналогичной поездки тренеры клуба обратили внимание на Влада Савичева из Челябинска и предложили ему продолжить обучение в академии, конкурс в которую превышает 80 человек на место.

«У нас большие планы на этот сезон: много новых городов, новых регионов. Я рад, что фестивалю помогают на местах, мы находим новых сторонников и единомышленников. «МЕТРОШКА» развивается, появляются свежие идеи для того, чтобы нашим участникам было интересно, чтобы они продолжали заниматься спортом и вести активный образ жизни. Очень надеюсь, что всё получится, и турнир 2021-го года войдёт в историю наших соревнований как самый масштабный и зрелищный», - прокомментировал Дмитрий Борщёв, автор и организатор проекта «Метрошка».

«Поддержка спорта – одно из ключевых направлений в социальной политике РМК. Мы помогаем детским спортивным клубам на территориях присутствия, строим воркаут-площадки и парки, хоккейные корты и даже целые спортивные комплексы. Здоровый образ жизни, доступность занятий физкультурой, корпоративный спорт – всем этим направлениям мы уделяем большое внимание», - комментирует Анна Шабарова, вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК.

СПРАВКА

РМК финансирует детский спортивный клуб дзюдо в посёлке Томинский, ХК «Трактор» Челябинска, фестиваль детского дворового футбола Уральского региона «Метрошка», поддерживает Коркинскую районную Федерацию бокса, проводит соревнования по греко-римской борьбе среди юношей и помогает с экипировкой детским командам.

На средства РМК построен универсальный СК «Металлург» в Карабаше, бассейн в Варне, ФОК в Коркино, Академия единоборств в Екатеринбурге. Установлено 5 открытых хоккейных коробок в Челябинской области, 7 воркаут-парков и сорок одна воркаут-площадка в городах Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Новгородской областях и Республике Казахстан.

ФОТО: РМК