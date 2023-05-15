Почта России предлагает льготную подписку на умные книги

Почта России предлагает подарить подписку учителям на профессиональную литературу со скидкой до 26%. Ее можно оформить в подарок любимому педагогу в честь окончания учебного года.

На сайте и в отделениях Почты России с 15 по 21 мая 2023 можно оформить подписку на 50 периодических изданий для педагогических работников и наставников со скидкой до 26% . Среди изданий – профессиональные журналы «Логопед», «Воспитатель ДОУ», «Математика в школе», развивающие издания «Непоседа», «Детская энциклопедия», «Думай» и другие. Об этом сообщает пресс-служба Почты России.

Оформить подписку можно не только для себя, но и в подарок любимому учителю в честь окончания учебного года. Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также у почтальонов, которые оформляют подписку при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов. Выписать периодику можно как для себя, так и в подарок. У клиентов, которые оформляют подписку онлайн, есть возможность выбрать нужное издание по названию или подписному индексу, теме, алфавиту, интересам. Вся процедура займет буквально несколько минут.