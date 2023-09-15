Почти 90 нарушений водителями ПДД при пересечении ж/д переездов зафиксировано на ЮУЖД с начала года

За январь-август 2023 года на полигоне Южно-Уральской железной дороги дежурными по переездам зарегистрировано 86 нарушений водителями правил дорожного движения. Информация по выявленным случаям направлена в ГИБДД, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

За восемь месяцев на ЮУЖД произошло четыре дорожно-транспортных происшествия. В результате ДТП один человек погиб.

Один случай ДТП был зафиксирован на территории Самарской области. В первый день августа на регулируемом переезде перегона Черниговка – Новый Камелик участка Красногвардеец – Новоперелюбская ЮУЖД водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся рабочим поездом при запрещающем сигнале светофора. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате происшествия погиб водитель автомобиля, произошел сход тепловоза и вагона.

Еще два случая ДТП были зарегистрированы в Оренбургской области. В июле на перегонах Разведка – Горный Лен и Кувандык – Медногорск произошли столкновения с участием легкового автомобиля и грузового поезда. В обоих случаях причиной происшествия стало нарушение водителями правил дорожного движения.

Также одно дорожно-транспортное происшествие произошло на территории ЮУЖД в республике Башкортостан на перегоне Учалы – Шартымка. В январе водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути перед приближающимся одиночным локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

Южно-Уральская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

Водителям напоминают, что железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.