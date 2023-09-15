15.09.2023
Почти 90 нарушений водителями ПДД при пересечении ж/д переездов зафиксировано на ЮУЖД с начала года
15.09.2023
Челябинские экстремалы закрывают летний сезон
15.09.2023
На трассе Челябинск – Харлуши водитель иномарки насмерть сбил подростка на велосипеде
14.09.2023
Безэкипажный катер ВСУ пытался атаковать ракетный корабль Черноморского флота
14.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 15 сентября (18+)
14.09.2023
Евгений Светлов поручил срочно ограничить доступ к гигантской свалке у водоема
Почти 90 нарушений водителями ПДД при пересечении ж/д переездов зафиксировано на ЮУЖД с начала года
14.09.2023
«Поезд знаний» на станциях Усть-Катав и Кропачёво посетили более 300 школьников
08.09.2023
Волонтеры собрали 800 мешков мусора в ходе масштабной акции «Чистые берега» в Челябинске
04.09.2023
Из попавших под сокращение 1,8 тысячи южноуральцев могут фактически потерять работу 6,5%
30.08.2023
Железнодорожники и депутаты Заксобрания обсудили вопросы развития транспортной системы Челябинской области
Не все южноуральцы соглашаются провести тестирование своих новорожденных
15.09.2023
Сегодня православные празднуют Новолетие - осенний Новый год
14.09.2023
Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7%
14.09.2023
Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования
13.09.2023
Борис Подольный и Юрий Подоляка оценили вклад Челябинской области в победу в СВО
13.09.2023