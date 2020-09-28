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Почти половина сотрудников мэрии Челябинска переведена на «удаленку»

Общество
Сегодня, 12:23
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Автор: 
Любовь Юрина

С понедельника, 28 сентября, почти половина сотрудников администрации Челябинского городского округа переводится на дистанционный режим работы для сдерживания распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

Напомним, губернатор Алексей Текслер рекомендовал работодателям региона перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы.

В администрации Челябинска оперативно отреагировали на рекомендации главы региона.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» начальник управление информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов, с сегодняшнего дня 45% сотрудников администрации города переведены на «удалёнку». «Преимущественно это работники предпенсионного возраста», - уточнил Владимир Сафонов. До конца недели на дистанционный режим работы могут быть переведены 50% работников городской администрации. На прошлой неделе на «удалёнке» работали 20% сотрудников мэрии.

Сотрудники, которые трудятся на своих рабочих местах, соблюдают все санитарно-эпидемиологические требования. Им измеряют температуру.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро понедельника, 28 сентября, в регионе подтверждено 16 тысяч 572 случая коронавируса (плюс 79 новых случаев за сутки). В Челябинске на 25 сентября подтверждено шесть тысяч 916 случаев заболевания COVID-19.

 

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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