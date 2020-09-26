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Алексей Текслер рекомендовал работодателям Челябинской области перевести часть сотрудников на дистант

Общество
Сегодня, 13:42
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Автор: 
Любовь Юрина

Работодателям Челябинской области рекомендовано перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Согласно документу, руководителям предприятий и организаций внебюджетного сектора рекомендуется разрешить части сотрудников работу в дистанционном формате. Их количество работодатель определяет самостоятельно с учетом необходимости сохранения основных рабочих процессов, соблюдения интересов потребителей, уточнили в правительстве области.

Будет переведена на работу в дистанционном режиме часть административного персонала государственной и муниципальной службы. В пресс-службе уточнили, вероятен перевод на дистан часть сотрудников правительства области, аппарата губернатора, министерств и главный управлений региона.

При этом, сотрудники школ, детских садов, больниц и иных социальных учреждений и организаций, предоставляющих услуги населению, продолжат работу в обычном режиме. Их перевод на дистант не планируется.

Накануне оперативный штаб констатировал, что в регионе отмечается существенный рост числа случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), иными сезонными простудными заболеваниями.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро субботы, 26 сентября, в регионе подтверждено 16 тысяч 412 случаев коронавируса. За сутки добавилось 83 новых инфицированных.

В области по четвертое октября 2020 года продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

В регионе остается обязательным масочный режим в общественных местах, соблюдение социальной дистанции. Муниципалитеты активизировали проверки соблюдения масочного режима.

Жителям старше 65-лет по-прежнему предписано соблюдать самоизоляцию.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Алексей Текслер
коронавирус
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