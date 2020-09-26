Алексей Текслер рекомендовал работодателям Челябинской области перевести часть сотрудников на дистант
Работодателям Челябинской области рекомендовано перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы.
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Согласно документу, руководителям предприятий и организаций внебюджетного сектора рекомендуется разрешить части сотрудников работу в дистанционном формате. Их количество работодатель определяет самостоятельно с учетом необходимости сохранения основных рабочих процессов, соблюдения интересов потребителей, уточнили в правительстве области.
Будет переведена на работу в дистанционном режиме часть административного персонала государственной и муниципальной службы. В пресс-службе уточнили, вероятен перевод на дистан часть сотрудников правительства области, аппарата губернатора, министерств и главный управлений региона.
При этом, сотрудники школ, детских садов, больниц и иных социальных учреждений и организаций, предоставляющих услуги населению, продолжат работу в обычном режиме. Их перевод на дистант не планируется.
Накануне оперативный штаб констатировал, что в регионе отмечается существенный рост числа случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), иными сезонными простудными заболеваниями.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро субботы, 26 сентября, в регионе подтверждено 16 тысяч 412 случаев коронавируса. За сутки добавилось 83 новых инфицированных.
В области по четвертое октября 2020 года продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19.
В регионе остается обязательным масочный режим в общественных местах, соблюдение социальной дистанции. Муниципалитеты активизировали проверки соблюдения масочного режима.
Жителям старше 65-лет по-прежнему предписано соблюдать самоизоляцию.
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