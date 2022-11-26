Почти пять тысяч водителей приняли участие в акции «Внимание, переезд!» на ЮУЖД

На Южно-Уральской железной дороге завершилась акция «Внимание, переезд!», направленная на предупреждение дорожно-транспортных происшествий. В ней приняли участие 4,8 тысячи водителей автотранспортных средств.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, в ходе акции железнодорожники совместно с ГИБДД, транспортной прокуратурой, надзорными органами, местными администрациями и автотранспортными компаниями провели серию профилактических мероприятий.

На 42 железнодорожных переездах в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях прошли профилактические рейды, в рамках которых водителям напомнили о правилах дорожного движения на переездах, вручили памятки и тематические подарки. Также были проведены 27 встреч с водителями предприятий, эксплуатирующих автотранспорт.

Проведение профилактических акций на железнодорожных переездах не теряет своей актуальности. С начала 2022 года на полигоне ЮУЖД было зафиксировано семь дорожно-транспортных происшествий. Из них по три ДТП произошло в Челябинской и Оренбургской области, один случай зафиксирован на полигоне ЮУЖД на территории Республики Башкортостан. Главной причиной ДТП на железнодорожных переездах является нарушение водителями автотранспортных средств правил дорожного движения.

Южно-Уральская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

Напоминаем, что железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.