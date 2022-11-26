26.11.2022
Почти пять тысяч водителей приняли участие в акции «Внимание, переезд!» на ЮУЖД
26.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 26 и 27 ноября (18+)
25.11.2022
Хирурги ЧОКБ ушивают диабетикам желудки, чтобы спасти
25.11.2022
В Томинском освятили колокола строящегося храма
25.11.2022
ММК признан победителем национальной премии за реализацию экологической программы
25.11.2022
Челябинские железнодорожники напомнили автомобилистам правила пересечения железнодорожных переездов
Почти пять тысяч водителей приняли участие в акции «Внимание, переезд!» на ЮУЖД
25.11.2022
Челябинские железнодорожники напомнили автомобилистам правила пересечения железнодорожных переездов
17.11.2022
В 2022 году на железной дороге в Челябинской области травмировано 14 человек, не соблюдавших правила безопасности
12.11.2022
В Челябинской области «Орлан» смертельно травмировал мужчину
02.11.2022
В связи с предстоящим праздником изменится порядок курсирования электричек на ЮУЖД
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022