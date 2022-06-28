Под угрозой сокращения оказались 936 южноуральцев, неполный день работают 3069 человек

В Челябинской области выросла численность сотрудников, оказавшихся под угрозой сокращения и работающих в режиме неполной занятости.

Как сообщает главное управление по труду и занятости региона, по состоянию на 22 июня в центры занятости поступили уведомления от 163 организаций о планируемых сокращениях 936 человек. Из них четыре организации заявили о массовых сокращениях 226 человек.

В службе занятости заверяют, фактически в рамках уведомлений о массовых сокращениях лишь 25 человек могут потерять работу в июне-декабре 2022 года.

По состоянию на первое июня работодатели области заявляли о планах по сокращению меньшего числа работников – 912 (правда, организаций было больше – 174), на первое мая – 155 организаций готовились уволить по сокращению 959 человек.

Кроме того, растет численность южноуральцев, которые вынуждены трудиться в режиме неполной занятости. По состоянию на 22 июня неполный день работали 3069 человек (на начало июня – 1541, в начале года – 1038).

На сегодняшний день на учете в службе занятости состоит 16 тысяч 477 безработных (на начало июня – 16 тысяч 706 человек, на начало года – 20 тысяч 889). Уровень официально зарегистрированной безработицы – 0,89%.

Работодатели могут получить субсидию из средств федерального бюджета на переобучение своих работников, находящихся под риском увольнения. То есть, когда на предприятии планируется сокращение штата или закрытие, сотрудников перевели на неполный рабочий день или отправили в неоплачиваемый отпуск, то работник может повысить квалификацию по своей специальности или получить новую профессию и подготовиться к будущему трудоустройству. Работу можно совмещать с учебой.

Как сообщает Минтруд, на портале «Работа России» открыта запись на переобучение в рамках нацпроекта «Демография».