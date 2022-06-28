28.06.2022
Фольклорный ансамбль из Рощино едет на всероссийский конкурс
28.06.2022
Южноуралец, выбросивший собаку из окна квартиры, получил «условку»
28.06.2022
За сутки заболело ковидом 89 южноуральцев, выздоровело 45, умерло четверо
28.06.2022
Южноуральцы могут пожертвовать на строительство храма в Челябинске
28.06.2022
Готовность – номер один: материальная база ГРЦ Макеева признана одной из лучших в Миассе
28.06.2022
Отдел полиции Пластовского района возглавил подполковник Андрей Демин
Под угрозой сокращения оказались 936 южноуральцев, неполный день работают 3069 человек
13.05.2022
В Челябинской области 169 организаций уведомили о сокращении 970 работников
13.05.2022
В Челябинской области показатели в сфере занятости демонстрируют положительный тренд
09.03.2022
Организации Челябинской области уведомили о сокращении почти 1,9 тысячи сотрудников
11.03.2021
В Челябинской области растет уровень скрытой безработицы
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
26.06.2022
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022
Новогодние праздники в 2023 году продлятся по восьмое января
24.06.2022
Метротрамвай в Челябинске запустят к концу 2025 года
22.06.2022
Южноуральцы почтят память павших в Великой Отечественной войне
21.06.2022