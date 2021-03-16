Более пяти тысяч наблюдателей планирует подготовить южноуральский штаб по контролю за выборами в Госдуму

Более 68 тысяч южноуральцев вакцинировались против ковида, еще 38 тысяч поставили первый укол

Участники соцопроса против высоток возле Челябинского бора, а власти нарушений не увидели

Подарок на столетие: Андрей Фалейчик вручил вдове ветерана Великой Отечественной жилищный сертификат

Глава Копейска (Челябинская область) Андрей Фалейчик вручил сертификат на приобретение жилья ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Василисе Меркурьевне Бабенко, которая в марте этого года отметила столетний юбилей.

Градоначальник пришел с радостной новостью в гости к пожилой копейчанке, вместе с которой его встречали ее родные.

«Субсидия на улучшение жилищных условий позволит вам выбрать себе жилое помещение и приобрести его в установленные сроки», - обратился Андрей Фалейчик к юбилярше, вручая сертификат и цветы.

Василиса Бабенко, как будто не веря, уточнила: «Квартиру?», после чего перекрестилась со словами: «Наконец-то… Спасибо, спасибо, спасибо».

На учет на получение жилищной субсидии пожилая копейчанка была поставлена в феврале текущего года как вдова ветерана Великой Отечественной войны (на основании указа президента РФ от седьмого мая 2008-го года вдовы ветеранов имеют право на получение государственной субсидии, которая выделяется министерством социальных отношений в виде уведомления на предоставление социальной выплаты на приобретение благоустроенного жилья).

Сертификат на получение субсидии в размере одного миллиона 190 тысяч 520-ти рублей позволит Василисе Меркурьевне приобрести жилье в любом доме, независимо от расположения и этажности. По желанию, семья труженицы тыла сможет добавить определенную сумму и купить квартиру большей площади.

По информации Копейского ТВ, Василиса Бабенко около трех десятилетий живет в комнате без удобств в двухэтажном доме, который на сегодняшний день признан аварийным.

У нее два сына. Старший, Анатолий, - далеко, в Сибири, однако день рождения старенькой мамы он не пропустил – приехал навестить и поздравить. Младший, Александр, живет рядом с Василисой Меркурьевной, навещает ее каждый день: готовит, убирает. У столетней копейчанки уже девять правнуков.

Тем временем, в некоторых СМИ региона прошла информация о том, что вдова ветерана Великой Отечественной получила сертификат на приобретение жилья «вместо ключей от квартиры».

В мэрии Копейска подчеркнули, что средства субсидии на улучшение жилищных условий направляются непосредственно вдове, то есть гражданину, а не муниципалитету.

«Такая форма предоставления средств позволяет получателю быть более свободным в выборе желаемого жилья, места жительства, этажности и желаемой площади, ее благоустроенности и комфортности», - отметили в администрации Копейска.

Сыну Василисы Бабенко, который во время визита Андрея Фалейчика находился дома вместе с мамой, разъяснили все условия приобретения жилья с использованием сертификата.