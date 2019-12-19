Поддубная: Необходимо увеличить объем средств на обеспечение жильем детей-сирот

На 2020 год Челябинская область направит 737 миллионов рублей на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из общего объема средств 618 миллионов рулей поступит из областного бюджета, млн рублей, 118 миллионов – из федерального бюджета. На выделенные деньги планируется приобрести 777 жилых помещений для детей-сирот.

В 2019 году Челябинская область планировала направить 751 миллион рублей на покупку жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе из областной казны - 628 миллионов рублей, федерального бюджета - 123 миллиона рублей.

На сегодняшний день муниципалитеты приобрели 712 жилых помещений (из 802 запланированных), потратив на эти цели 588 миллионов рублей.

При этом на сегодня в очереди на обеспечение жильем состоит 5 тысяч 649 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Очевидно, что выделяемых средств недостаточно для обеспечения всех нуждающихся», - отметила заместитель секретаря Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», координатор проекта «Крепкая семья», руководитель Региональной общественной приемной председателя партии Марина Поддубная. В то же время в области отмечается устойчивая тенденция к ежегодному росту числа детей-сирот, состоящих в списке на обеспечение жилыми помещениями.

«Мы обратились с просьбой к правительству Челябинской области увеличить объем финансирования на эти цели», - рассказала Поддубная.

На сегодня разрабатывается федеральная программа, в ходе реализации которой в течение шести лет планируется полностью решить проблему с жильем для детей-сирот. Пока разрабатывается программа к уже выделенным на эти цели 7,7 миллиарда рублей в 2020 году будет дополнительно направлено еще 2,3 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Помимо этого, для решения проблемы обеспечения детей-сирот жильем вводится социальная выплата на покупку жилья. Изначально о такой возможности Председатель Партии Дмитрий Медведев сказал в ходе проведения приема в общественной приемной «Единой России», затем эта инициатива обсуждалась на совещании правительства 17 декабря. Она касается сирот старше 23 лет, которые уже создали свои семьи. Есть ситуации, когда двое сирот поженились, родились дети, они оба имеют по однокомнатной квартире в разных районах, но не могут ими распорядиться, платят за эти квартиры и снимают трёхкомнатную квартиру.

«Важно также держать под контролем качество жилого помещения, которое выдается сироте. В рамках проекта в каждом муниципалитете будет назначено ответственное лицо, осуществляющее контроль за своевременным и качественным исполнением данных обязательств», - подчеркнула Марина Поддубная.

По словам координатора, необходимо обратить внимание на соблюдение нормативного акта, согласно которому общее количество жилых помещений, предоставляемых детям-сиротам в многоквартирном доме, не может превышать 25% от общего количества квартир. Это связано с тем, что дети, которые были в трудной жизненной ситуации, еще не полностью социализированы. Совсем еще молодым людям, которым уже пришлось оказаться в непростой жизненной ситуации, предстоит учиться самостоятельности.