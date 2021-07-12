Подрядчик исправил свои «косяки» на стеле «Челябинск»

Подрядчик в рамках гарантийных обязательств исправил свои «косяки» на стеле «Челябинск», установленной по дороге в аэропорт.

О том, что отделка стелы в Тракторозаводском районе южноуральской столицы, завершена, сегодня, 12-го июля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 13-го июня этого года в ходе объезда района градоначальница Наталья Котова побывала на объекте и обнаружила ряд дефектов – в частности, провалившуюся плитку, ведущую к гигантским буквам «Челябинск». Мэр дала поручение Куляшову проконтролировать исправление недостатков.

Напомним, за ремонт стелы отвечала одна из исправительных колоний ГУФСИН России по Челябинской области, выигравшая конкурс, – работы на объекте производили осужденные. К слову, сама стела многим горожанам, включая урбаниста Льва Владова, кажется уродливой и недостойной столицы Южного Урала.