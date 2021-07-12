12.07.2021
Троичанин обманул 32 человека, похитив у них 28 миллионов
12.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на 12 июля
12.07.2021
На Таганае началась «перепись» орхидей
12.07.2021
Юнармейцы из Остроленского не бросили родной Нагайбакский район в беде
11.07.2021
В Челябинске отключат светофоры на четырех перекрестках
11.07.2021
В Челябинской области заболеваемость коронавирусом продолжает расти
Подрядчик исправил свои «косяки» на стеле «Челябинск»
Челябинцы обратились к Текслеру с просьбой сделать теннис доступным
09.07.2021
В Карталинском районе эвакуируют людей, на место пожаров едет Текслер
09.07.2021
Назначен новый начальник управления транспорта Челябинска
09.07.2021
И снова Челябинск накрыло темно-серой шапкой химических выбросов
08.07.2021
Челябинские власти так и не привели в порядок «новую» остановку в Чурилово
07.07.2021