Подшефная Челябинской области Ясиноватая проводила 2022 год под обстрелами

Подшефные Челябинской области территории ДНР – Ясиноватая и Волноваха – проводили 2022 год по-разному. Волноваха в сводки не попала, а Ясиноватая, где во времена СССР был крупный железнодорожный узел, наряду с Донецком и Макеевкой попала под обстрелы.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило на своих интернет-каналах, что украинские войска в субботу вечером вели обстрел названных территорий снарядами «натовского» калибра 155 мм.

Ранее, днем 31 декабря, в администрации Ясиноватой была объявлена раздача пленки для жителей, чьи дома пострадали под обстрелами:

«В связи с большим количеством разрушений в результате обстрелов, сегодня, 31 декабря, осуществляем выдачу плёнки для временного закрытия теплового контура в домах. Выдаем материалы по адресу: 55 квартал, д.1.

Выдача материалов будет осуществляется с 13.00 до 15.00.

При себе необходимо иметь паспорт».

Днем раньше жителям пригородного поселка Васильевка начали выдавать мобильные электрические генераторы, поскольку из-за военных действий там отсутствует электричество, в ближайшее время обещают обеспечить генераторами Верхнетрецкое.

31 декабря в Ясиноватой продолжали раздавать гуманитарную помощь, а волонтеры ОНФ и Народная дружина ДНР в предновогодние дни обходили детей, находящихся под опекой с подарками.