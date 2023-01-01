01.01.2023
Подшефная Челябинской области Ясиноватая проводила 2022 год под обстрелами
31.12.2022
Спасли полицейские: жительница Снежинска пошла на кладбище и едва не замерзла
31.12.2022
Южноуральские спасатели перешли на круглосуточное дежурство
30.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
30.12.2022
Президент подписал закон о биометрии
30.12.2022
Смена руководства полиции Уйского района
Подшефная Челябинской области Ясиноватая проводила 2022 год под обстрелами
01.01.2023
«ZOV Челябинск» передал благодарность волонтерам Донбасса за новогодние сюрпризы бойцам
30.12.2022
«Апостол» поблагодарил Челябинскую область и поздравил с наступающим Новым годом
30.12.2022
Предновогодняя прифронтовая Ясиноватая: сверяем часы с подшефным городом ДНР
30.12.2022
УПИ объявит итоги конкурса «ZOV» и продолжит творческий марафон в поддержку бойцов СВО
От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах
31.12.2022
Похудеть, доделать ремонт, влюбиться — что хотят успеть челябинцы до Нового года
30.12.2022
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
29.12.2022
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022