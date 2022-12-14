14.12.2022
Экс-полицейский Котоманов раскаялся в отправке ядовитых писем руководству Евросоюза и НАТО
14.12.2022
«Поезд знаний» на станциях Мисяш и Чебаркуль посетили 156 школьников
14.12.2022
Молоко в Челябинской области за год подорожало на 11 рублей
14.12.2022
В Челябинской области уничтожили зараженные опасным вирусом семена томатов
14.12.2022
В доме культуры поселка Федоровка завершается ремонт
14.12.2022
Абонентам МегаФона пообещали идеальную совместимость с операторами контактного центра
«Поезд знаний» на станциях Мисяш и Чебаркуль посетили 156 школьников
13.12.2022
Восемь ДТП произошло на железнодорожных переездах ЮУЖД за 11 месяцев 2022 года
12.12.2022
В преддверии новогодних праздников на ЮУЖД стартовал декадник «Безопасные каникулы»
30.11.2022
Крепкие морозы не помешали встрече Деда Мороза с южноуральцами
28.11.2022
Поезд Деда Мороза не остановится в Златоусте, но подольше задержится в Миассе
Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»
13.12.2022
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
10.12.2022
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022