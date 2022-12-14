«Поезд знаний» на станциях Мисяш и Чебаркуль посетили 156 школьников

«Поезд знаний» работал сегодня, 14 декабря, на станциях Мисяш и Чебаркуль Челябинской области. Его посетили 156 учащихся местных школ.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, железнодорожники в специально оборудованном вагоне провели для школьников уроки безопасности, показали тематические фильмы и проверили знания с помощью онлайн-квеста. Кроме того, дети побывали на экскурсии по станции, где узнали о ее работе и повторили правила поведения вблизи железнодорожных объектов.

«Поезд знаний» является уникальным проектом и не имеет аналогов на сети ОАО «РЖД». Он представляет собой вагон охраны труда, оборудованный современными техническими средствами для проведения лекций и демонстрации видеоматериалов. Данный проект нацелен на работу с образовательными учреждениями, которые находятся в непосредственной близости от железнодорожной инфраструктуры, а также позволяет охватить учебные заведения, находящиеся в отдаленных районах.

Проект был запущен в 2022 году. Осенью он курсировал по Челябинской области через станции Аргаяш, Кыштым и Верхний Уфалей (эти населенные пункты были выбраны в связи с запуском скоростного поезда «Орлан» сообщением «Челябинск - Екатеринбург»), а также 6-7 декабря побывал на станции Петропавловск (Северо-Казахстанская область, Республика Казахстан). Поезд знаний продолжит свою работу на станциях магистрали в 2023 году.

Отметим, южноуральские железнодорожники регулярно проводят профилактическую работу с несовершеннолетними, разъясняя правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. Так, в преддверии новогодних каникул, с 12 по 21 декабря 2022 года на полигоне Южно-Уральской железной дороги с целью предупреждения транспортных происшествий с детьми проходит декадник «Безопасные каникулы».