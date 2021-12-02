Пока студентов Челябинской области не будут принуждать привиться от ковида

Студенты Челябинской области обязаны до 20 декабря поставить первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции, а до 10 января 2022 года полностью привиться. Пока вузы не планируют вводить каких-либо дополнительных ограничительных мер и принуждать студентов вакцинироваться, будут лишь пытаться объяснить и уговорить.

«С первого декабря у нас введена обязательная вакцинация для студентов. Это тоже крайне необходимая мера. У нас растёт заболеваемость в коллективах, это детские коллективы в школах, это студенческие коллективы. Студенты являются активными носителями инфекции, поэтому вакцинация крайне важна в этой категории, - пояснила причину введения обязательной вакцинации для студентов первый заместитель губернатора Ирина Гехт и добавила. - Надеюсь, что ребята, особенно молодые, нас поддержат, осознав всю важность этой процедуру».

В настоящий момент в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) более 85% сотрудников и профессорско-преподавательского состава вакцинированы, либо имеют медотвод.

«До конца 2021 года учебные занятия, как лекционные, так и практические, проходят в дистанционном формате. В очном режиме с соблюдением всех эпидемиологических норм проводятся только занятия в лабораториях, - отметили в вузе. - В корпусах ЮУрГУ регулярно проходит уборка с дезинфицирующими средствами, работают рециркуляторы воздуха, имеются санитайзеры для обработки рук, а также соблюдается масочный режим».

Как сообщает управление медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ, на сегодня в вузе ведется большая информационная работа, открыт пункт вакцинации, введено материально поощрение для привившихся (выплата в размере 3000 рублей для студентов, обучающихся как на бюджете, так и на контракте). На сегодняшний день было подано 2200 пакетов документов на выплату. Более 1000 человек уже получили деньги в ноябре.

Кроме этого, ЮУрГУ выделил средства для вакцинации иностранных студентов. На сегодняшний день за счет средств университета привито более 350 человек, более 850 человек из числа иностранных студентов предоставили сведения о вакцинации. Такие студенты также имеют право на выплату в размере трех тысяч рублей, при предоставлении необходимых документов.

В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) по данным, предоставленным студентами, вакцинировано 30 процентов обучающихся. «Каждую неделю в ЧелГУ работает пункт вакцинации. Желающих привиться много, при необходимости будем увеличивать количество пунктов, - поделился ректор вуза Сергей Таскаев. - У нас налажено взаимодействие с ГКБ № 2, врачи которой проводят осмотр и вакцинируют сотрудников и студентов».

По словам ректора, сроки, установленные постановлением главного санитарного врача сроки обязательной вакцинации студентов, позволяют вузу на сегодня сделать упор на информационную работу. «Студенты должны понимать, что это необходимая мера, что только вакцинация поможет сформировать коллективный иммунитет, сохранить своё здоровье и здоровье коллег, успешно реализовывать научные, творческие и спортивные проекты», - подчеркнул Таскаев.

В Южно-Уральском государственном медицинском университете (ЮУГМУ) по состоянию на первое декабря оба этапа вакцинации прошли 88,7% из числа студентов, подлежащих вакцинации.

«Всего на специалитете, в ординатуре, аспирантуре и медицинском колледже ЮУГМУ учится 5512 человек. Обязательной вакцинации из них сегодня подлежит 4160. Из числа подлежащих вакцинации уже привились 3691 (88,7%). Это 67% студентов от общего количества обучающихся. Остальные ребята либо переболели менее полугода назад, либо имеют медицинский отвод, либо не достигли 18 лет, - рассказала Любовь Рассохина, проректор по учебной, внеучебной и воспитательной работе ЮУГМУ. - Также вакцинированы более 88% преподавателей и 88% сотрудников всех подразделений вуза».

По мнению проректора, статистические данные наглядно показывают, что дополнительные меры убеждения студентов в вузе не нужны. «У наших ребят очень высок уровень ответственности и сознательности. Без лишних уговоров идут прививаться все, среди иностранных студентов уже 89,2% вакцинировались», - подчеркивает Любовь Рассохина.

К тому же большинство старшекурсников совмещают учебу с работой и четко осознают необходимость вакцинации.

В ЮУГМУ с июня этого года в ЮУГМУ еженедельно работает мобильный кабинет ГКБ № 2, где студенты и сотрудники вуза прививаются от COVID-19 и гриппа без отрыва от учебы и работы. Начиная с седьмого декабря кабинет будет работать дважды в неделю, так как в университете уже началась массовая ревакцинация. Кроме того, потребность в вакцинации растет за счет студентов первых курсов вуза и медколледжа, которым исполняется 18 лет, уточнили в пресс-службе университета.

В Южно-Уральском государственно гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) осуществляется информационная работа со студентами по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции. «Более половины студентов дневного отделения уже вакцинированы. В главном корпусе университета работает выездная прививочная бригада, о графике ее работы информируют в еженедельном формате», - отмечают в пресс-службе вуза. Напомним, с 18 ноября в университете продлено дистанционное обучение с возможностью последующей пролонгации в зависимости от рекомендаций учредителя и регионального оперативного штаба по коронавирусу.

Министр здравоохранения области Юрий Семенов ранее сообщал, что ведомство готово направить в вузы дополнительные мобильные вакцинальные бригады.