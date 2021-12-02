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02.12.2021

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Вакцинация
коронавирус
Челябинск
студенты
Ирина Гехт
Юрий Семенов
Алексей Текслер
Общество
02.12.2021 14:11

Пока студентов Челябинской области не будут принуждать привиться от ковида

Студенты Челябинской области обязаны до 20 декабря поставить первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции, а до 10 января 2022 года полностью привиться. Пока вузы не планируют вводить каких-либо дополнительных ограничительных мер и принуждать студентов вакцинироваться, будут лишь пытаться объяснить и уговорить.

«С первого декабря у нас введена обязательная вакцинация для студентов. Это тоже крайне необходимая мера. У нас растёт заболеваемость в коллективах, это детские коллективы в школах, это студенческие коллективы. Студенты являются активными носителями инфекции, поэтому вакцинация крайне важна в этой категории, - пояснила причину введения обязательной вакцинации для студентов первый заместитель губернатора Ирина Гехт и добавила. - Надеюсь, что ребята, особенно молодые, нас поддержат, осознав всю важность этой процедуру».

В настоящий момент в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) более 85% сотрудников и профессорско-преподавательского состава вакцинированы, либо имеют медотвод.

«До конца 2021 года учебные занятия, как лекционные, так и практические, проходят в дистанционном формате. В очном режиме с соблюдением всех эпидемиологических норм проводятся только занятия в лабораториях, - отметили в вузе. - В корпусах ЮУрГУ регулярно проходит уборка с дезинфицирующими средствами, работают рециркуляторы воздуха, имеются санитайзеры для обработки рук, а также соблюдается масочный режим».

Как сообщает управление медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ, на сегодня в вузе ведется большая информационная работа, открыт пункт вакцинации, введено материально поощрение для привившихся (выплата в размере 3000 рублей для студентов, обучающихся как на бюджете, так и на контракте). На сегодняшний день было подано 2200 пакетов документов на выплату. Более 1000 человек уже получили деньги в ноябре.

Кроме этого, ЮУрГУ выделил средства для вакцинации иностранных студентов. На сегодняшний день за счет средств университета привито более 350 человек, более 850 человек из числа иностранных студентов предоставили сведения о вакцинации. Такие студенты также имеют право на выплату в размере трех тысяч рублей, при предоставлении необходимых документов. 

В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) по данным, предоставленным студентами, вакцинировано 30 процентов обучающихся. «Каждую неделю в ЧелГУ работает пункт вакцинации. Желающих привиться много, при необходимости будем увеличивать количество пунктов, - поделился ректор вуза Сергей Таскаев. - У нас налажено взаимодействие с ГКБ № 2, врачи которой проводят осмотр и вакцинируют сотрудников и студентов».

По словам ректора, сроки, установленные постановлением главного санитарного врача сроки обязательной вакцинации студентов, позволяют вузу на сегодня сделать упор на информационную работу. «Студенты должны понимать, что это необходимая мера, что только вакцинация поможет сформировать коллективный иммунитет, сохранить своё здоровье и здоровье коллег, успешно реализовывать научные, творческие и спортивные проекты», - подчеркнул Таскаев.

В Южно-Уральском государственном медицинском университете (ЮУГМУ) по состоянию на первое декабря оба этапа вакцинации прошли 88,7% из числа студентов, подлежащих вакцинации.

«Всего на специалитете, в ординатуре, аспирантуре и медицинском колледже ЮУГМУ учится 5512 человек. Обязательной вакцинации из них сегодня подлежит 4160. Из числа подлежащих вакцинации уже привились 3691 (88,7%). Это 67% студентов от общего количества обучающихся. Остальные ребята либо переболели менее полугода назад, либо имеют медицинский отвод, либо не достигли 18 лет, - рассказала Любовь Рассохина, проректор по учебной, внеучебной и воспитательной работе ЮУГМУ. - Также вакцинированы более 88% преподавателей и 88% сотрудников всех подразделений вуза».

По мнению проректора, статистические данные наглядно показывают, что дополнительные меры убеждения студентов в вузе не нужны. «У наших ребят очень высок уровень ответственности и сознательности. Без лишних уговоров идут прививаться все, среди иностранных студентов уже 89,2% вакцинировались», - подчеркивает Любовь Рассохина.

К тому же большинство старшекурсников совмещают учебу с работой и четко осознают необходимость вакцинации.

В ЮУГМУ с июня этого года в ЮУГМУ еженедельно работает мобильный кабинет ГКБ № 2, где студенты и сотрудники вуза прививаются от COVID-19 и гриппа без отрыва от учебы и работы. Начиная с седьмого декабря кабинет будет работать дважды в неделю, так как в университете уже началась массовая ревакцинация. Кроме того, потребность в вакцинации растет за счет студентов первых курсов вуза и медколледжа, которым исполняется 18 лет, уточнили в пресс-службе университета.

В Южно-Уральском государственно гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) осуществляется информационная работа со студентами по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции. «Более половины студентов дневного отделения уже вакцинированы. В главном корпусе университета работает выездная прививочная бригада, о графике ее работы информируют в еженедельном формате», - отмечают в пресс-службе вуза. Напомним, с 18 ноября в университете продлено дистанционное обучение с возможностью последующей пролонгации в зависимости от рекомендаций учредителя и регионального оперативного штаба по коронавирусу.

Министр здравоохранения области Юрий Семенов ранее сообщал, что ведомство готово направить в вузы дополнительные мобильные вакцинальные бригады.

Автор: Любовь Юрина
Вакцинация
коронавирус
Челябинск
студенты
Ирина Гехт
Юрий Семенов
Алексей Текслер
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области в ближайший месяц начнется вакцинация подростков в возрасте 12-17 лет проти
Коронавирус
Коронавирус
02.12.2021

В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря
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Заключительные показы спектакля «Бременские музыканты» пройдут в Молодежном театре в Челябинске

30.11.2021 16:08

В Челябинске маршрутка №47 изменит схему движения

30.11.2021 16:02

Определены 33 самых сильных школьника Южного Урала

30.11.2021 15:56

В Челябинске назван победитель аукциона по продаже недостроя в Ленинском районе

30.11.2021 15:17

Каким будет декабрь в Челябинской области

30.11.2021 15:02

В Челябинске выступит певец с выразительным бархатным баритоном Алексей Брянцев

30.11.2021 14:55

Какие бывают виды электрических розеток - мнения и советы экспертов

30.11.2021 14:24

Красотой Южного Урала теперь можно полюбоваться в метро Москвы

30.11.2021 14:18

В Челябинской области за сутки в 1,5 раза выросло число классов на карантине по ОРВИ

30.11.2021 14:17

ВТБ: рост рынка розничного кредитования в России за год превысит 20%

30.11.2021 14:02

ВТБ предлагает продлить госпрограмму по ипотеке в 2022 году для льготников

30.11.2021 13:48

Принято решение, кто займет вакантные посты вице-спикеров ЗСО Челябинской области

30.11.2021 13:41

По факту незаконной рубки деревьев в Нязепетровском заказнике возбуждено уголовное дело

30.11.2021 13:31

В Челябинской области «Снеговики-добряки» порадуют детей с тяжелыми заболеваниями подарками к Новому году

30.11.2021 13:26

Врач-инфекционист: «Омикрон» уже вытесняет «Дельта-штамм» COVID-19

30.11.2021 13:13

ГИБДД раскритиковала власти Челябинска за организацию дорожного движения на Комсомольском проспекте

30.11.2021 12:46

Экс-гендиректор челябинского аэропорта получил условный срок

30.11.2021 12:32

В Советском районе Челябинска законсервируют опасный подземный объект

30.11.2021 12:32

Онлайн-ритейлер Самокат начал работу в Магнитогорске

30.11.2021 11:46

Впервые за два месяца сократилось число южноуральцев, заболевших ковидом за сутки

30.11.2021 11:37

В Магнитогорске сотрудницу медучреждения поймали на выдаче липовых справок об отсутствии ковида

30.11.2021 11:28

«Ростелеком» устранил цифровое неравенство еще в одном населенном пункте Южного Урала

30.11.2021 11:25

Челябинцы жалуются на химический запах в воздухе, минэкологии нарушений не выявило

30.11.2021 11:08

Стать челябинской стелы «Город трудовой доблести» подчеркнула подсветка

30.11.2021 10:37

Магнитогорский «Тыл-Фронту» вошел в число «Сокровищ России»

30.11.2021 09:38

90 единиц снегоуборочной техники готовы к работе на ЮУЖД в зимний период

30.11.2021 09:29

Райффайзенбанк запустил карту с кэшбэком 1,5% для премиальных клиентов

30.11.2021 00:04

Как оборудовать кабинет стоматолога новинками

29.11.2021 23:37

Власти Челябинской области демонстрируют особое отношение к скорой помощи

29.11.2021 21:33

В четырех городах Челябинской области установились НМУ

29.11.2021 21:22

Во вторник в Челябинской области сыро и ветрено

29.11.2021 21:06

Анонсы событий и мероприятий на 30 ноября

29.11.2021 20:25

В Челябинской области на карантине по ОРВИ – 399 классов, по ковиду - шесть

29.11.2021 20:13

СК начал проверку по факту пожара в Челябинске с двумя погибшими

29.11.2021 16:55

В Курчатовском районе Челябинска организуют работу по отключению незаконных киосков от электроэнергии

29.11.2021 15:57

Уральский спасатель стал лучшим пиротехником МЧС России