Полицейские Челябинска беспокоятся, что могут остаться на улице

В Челябинске полицейские переживают, что их могут выселить из служебного жилья на улицу без предоставления квартир. В УМВД по городу Челябинску сообщили, что служебные жилые помещения по закону не подлежат передаче в аренду, отчуждению и приватизации.

Информацию о том, что в Челябинске без жилья могут остаться порядка 20 семей полицейских распространила лидер инициативной группы силовиков майор Яна Кириллова.

Речь идет о доме №63 «б», расположенном по улице Российской. Жилые помещения предоставлены полицейским на период прохождения службы.

«Данные квартиры предоставлены по договору служебного найма. Служебные жилые помещения по закону не подлежат передаче в аренду, отчуждению и приватизации. Старший участковый уполномоченный с марта 2004 года состоит в списке на предоставление жилья на условиях социального найма с последующей приватизацией. То помещение, в котором она сейчас проживает, предоставляется только на период службы», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

В администрации Челябинска агентству «Урал-пресс-информ» рассказали, что обеспечение сотрудников полиции служебными жилыми помещениями является расходами федерального бюджета.

«Если такого помещения нет, то муниципалитет вправе предоставить жилье муниципального жилого фонда на период службы. Некоторые сотрудники, которые заявили об ущемлении их прав уже уволились из органов. КУИЗО были направлены им уведомления о рассмотрении вопроса сохранении их права проживания на условиях найма. Условия эти были проигнорированы. У администрации нет правовых оснований предоставлять им жилье на условиях служебного найма», - сообщили в администрации города.

Вместе с тем, администрация Челябинска готова рассмотреть вопрос дальнейшего проживания полицейских при изменении статуса жилья и на условиях найма жилого помещения муниципального жилфонда коммерческого использования.

Базовая ставка за наем жилищного фонда коммерческого использования в городе составляет 13,2 рубля за квадратный метр.