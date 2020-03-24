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Полицейские Челябинска, контактировавшие с зараженной коронавирусом помощницей прокурора, вне опасности

Общество
Сегодня, 12:52
Автор: 
Инна Шемаева

Все сотрудники полиции следственного отдела полиции "Металлургический" (Челябинск), которые контактировали с условно зараженным коронавирусной инфекцией помощником прокуратура района, обследованы. Результаты теста отрицательные.

Как сообщил собственный источник агентства, несколько сотрудников отдела полиции "Металлургический" имели контакт с одной из сотрудниц прокуратуры Металлургического района Челябинска, у мужа которой, после приезда из Италии, получен положительный тест на коронавирус (анализ направлен для подтверждения в гослабораторию Новосибирска). Такой же результат дала и проверка его жены и ребенка.

"У сотрудников полиции были взяты все анализы. Они показали отрицательный результат. В отделении полиции были проведены все необходимые противоэпидемиологические и дезинфицирующие мероприятия. Отделение полиции работает в штатном режиме", - сообщил источник агентства.

Как сообщало ранее агентство "Урал-пресс-информ", весь коллектив прокуратуры был изолирован и сейчас находится на карантине. Все необходимые надзорные функции и прием населения Металлургического района в настоящее время обеспечиваются сотрудниками аппарата прокуратуры Челябинской области, соответствующее объявление размещено, в том числе, на здании прокуратуры района.

На сегодня в области официально подтвержден один случай коронавируса в Миассе и выявлены шесть положительных тестов на коронавирусную инфекцию в Челябинске.

Автор: 
Инна Шемаева
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