Прокуратура официально подтвердила карантин из-за коронавируса

В прокуратуре Металлургического района Челябинска сейчас проводятся противоэпидемиологические мероприятия. Причина - подтвержден положительный тест на коронавирус у сотрудника ведомства и членов его семьи.

Родственник одной из сотрудниц прокуратуры Металлургического района Челябинска через некоторое время после поездки за границу почувствовал недомогание, в связи с чем обратился к врачам. В результате он и члены его семьи госпитализированы, у них предварительно подтвержден положительный тест на коронавирус, однако окончательный результат будет известен по окончании лабораторных исследований.

"В связи с этим в прокуратуре района проводятся противоэпидемиологические мероприятия. Весь коллектив изолирован и находится на карантине. Все необходимые надзорные функции и прием населения Металлургического района в настоящее время обеспечиваются сотрудниками аппарата прокуратуры Челябинской области, соответствующее объявление размещено, в том числе, на здании прокуратуры района", - сообщила старший помощник прокурора Челябинска Наталья Мамаева.

Напомним, в Челябинске первые тесты на коронавирусную инфекцию у троих жителей города, прилетевших из-за границы, дали положительный результат.

Инфекцию подозревают у трех челябинцев, недавно вернувшихся их Италии. Сейчас они помещены в инфекционное отделение горбольницы №8. Анализы отправлены для подтверждения в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.

В настоящее время отработаны все контакты заболевших, они изолированы.