Полицейские Челябинска снова начали «охоту» на бомжей

Полицейские Челябинска снова решили пересчитать бродяг: в городе стартовало оперативное мероприятие «Бомж».

Стражи порядка ищут лиц без определенного места жительства, помещают их в реабилитационные центры, помогают пройти социальную адаптацию или восстановить утерянные документы. Паспорта выдают после их утери, порчи и по достижении 45-летнего возраста. Имея на руках документ, кто-то из бродяг сможет оформить пенсию, трудоустроиться и изменить свой образ жизни.

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Полицейские не только устанавливают личность бродяг, вводят в фотоучеты и дактилоскопируют, но и помогают в регистрации в комплексе социальной адаптации.

«Организовано взаимодействие с реабилитационными центрами по вопросу размещения лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для оказания им необходимой помощи и социальной адаптации в обществе. На добровольной основе граждане помещаются в муниципальное учреждение «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства». Предварительно они проходят обязательный медицинский осмотр, в случае необходимости направляются на дополнительное обследование. Помещаемые лица обеспечиваются всем необходимым для комфортного проживания», - рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

За первый день проведения мероприятия в отделы полиции УМВД России по городу Челябинску доставлено более ста бомжей.