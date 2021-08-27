Полицейские Челябинской области взяли подростков под пристальное наблюдение

В Челябинской области стартовал третий этап профилактического мероприятия «Подросток-Семья», направленный на своевременное выявление фактов жестокого обращения с детьми, на профилактику семейного неблагополучия, а также на обеспечение реализации прав несовершеннолетних.

Также целью мероприятия является выявление полицейскими региона безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, подростковых групп антиобщественной направленности, а также на профилактику среди подростков алкоголизма и табакокурения.