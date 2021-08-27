27.08.2021
Полицейские Челябинской области взяли подростков под пристальное наблюдение
27.08.2021
Народные рецепты и высокую кухню представят южноуральцы на «Вкусах России»
27.08.2021
ЮУТПП делает ставку на промышленное развитие, высокие технологии и защиту интеллектуальной собственности
27.08.2021
В отношении руководства ООО «Челябинскавтотранс» возбуждено уголовное дело
27.08.2021
Новые правила: какую рыбу нельзя считать уловом и нужно отпустить обратно в водоем
27.08.2021
В Челябинской области осужденные готовятся сесть за парты
Полицейские Челябинской области взяли подростков под пристальное наблюдение
Порядка 1,5 тысячи южноуральцев заразились коронавирусом после вакцинации
27.08.2021
Власти Челябинска изымают у собственников заброшенные стройки
26.08.2021
Новая жизнь дома Покровских и мемуары доктора Загорского: исторический музей сделал два потрясающих подарка Челябинску
25.08.2021
Сюрприз для челябинских водителей: на Комсомольском проспекте появились новые дорожные знаки
24.08.2021
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021