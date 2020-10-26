Полицейские испортили любовное свидание школьнице в Москве

Сотрудники транспортной полиции Златоуста сняли с поезда 15-летнюю девушку, которая отправилась на каникулы в Москву к своему возлюбленному. Романтического свидания не состоялось.

В дежурную часть линейного отдела полиции аэропорта Челябинска поступило сообщение от 33-летней жительницы Копейска о том, что ее 15-летняя дочь ушла из дома в школу и до настоящего времени не вернулась, на звонки не отвечает. По предположению матери, ее дочь могла улететь в Москву на каникулы, где ее уже ждал друг, приехавший ранее из Копейска.

«Сотрудники транспортной полиции провели комплекс мероприятий по розыску несовершеннолетней девочки. Проверка показала, что среди пассажиров, вылетевших в Москву и готовящихся к вылету, нет разыскиваемой школьницы В то же время полицейские установили, что на момент проверки она уже ехала в поезде «Челябинск – Москва», - пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

В результате школьницу, самовольно ушедшую из дома, сняли на станции Златоуст и позже передали родителям.