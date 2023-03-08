Полицейские, которые несут службу в новых регионах России, передали поздравления с 8 Марта

Сотрудники подразделений МВД России, несущие службу по охране общественного порядка в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, накануне Международного женского дня записали видеопоздравления, адресованные мамам, женам, сестрам, дочерям, подругам - всем женщинам нашей страны, которые ждут дома своих героев.

Сыновья, мужья, отцы, братья, находящиеся сегодня на службе, признаются в любви родным женщинам и передают со словами поздравлений частичку весны, уже вступившей в свои права в новых регионах России», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- «Поздравляю с 8 марта всех женщин нашей великой России. Желаем Вам счастья, здоровья, любви. Всегда оставайтесь такими же прекрасными».

- «Хотелось бы поздравить маму и жену. Мама! Я тебя люблю!».

- «Мы благодарим Вас за понимание, поддержку и нежность».