07.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на восьмое марта
07.03.2023
Челябинский школьник стал победителем Национальной технологической олимпиады
07.03.2023
Покорители вершин соревновались в ГЛЦ «Райдер» за победу в первенстве ГРЦ Макеева
07.03.2023
В Еткульском районе прошло мероприятие для жен и матерей мобилизованных
07.03.2023
В горы после школы: южноуральцев приглашают на любительские соревнования по горнолыжному спорту
07.03.2023
ВТБ: россияне потратят на подарки к 8 марта в среднем более 5 тысяч рублей
Полицейские, которые несут службу в новых регионах России, передали поздравления с 8 Марта
07.03.2023
Ваша поддержка бесценна: в Челябинске поздравили прекрасных представительниц движения «ZOV»
07.03.2023
Для прекрасных дам Челябинской области 8 Марта споет Авраам Руссо
07.03.2023
Влюбленные в волейбол челябинцы посвятили 8 Марта турнир на площадке СК «Арены»
06.03.2023
Полицейские Челябинской области присоединились к флешмобу полиции Югры
Челябинец триумфально выступил на чемпионате России по лыжному ориентированию
07.03.2023
КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона
06.03.2023
Минздрав Челябинской области выпустил первых помощниц сельских фельдшеров
06.03.2023
В понедельник у православных начинается вторая неделя Великого поста
05.03.2023
Стартовал Кубок Евразии по фристайлу
04.03.2023