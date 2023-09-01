Полицейские приготовили музыкальный подарок к первому сентября для юных жителей Челябинской области

Полицейские Челябинской области праздничным клипом поздравили всех школьников, студентов и их родителей с Днем знаний.

Как отмечают стражи порядка, для всех учащихся первое сентября, бесспорно, является знаковым событием. В этот день начинается новая учебная пора. Мальчики и девочки, юноши и девушки садятся за парты, берутся за учебники и открывают тетради.

Полицейские решили оригинально поздравить школьников и студентов, а также их родителей и всех педагогов. Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области записали видеоклип на известную музыкальную композицию «Учат в школе». Строки написаны популярным советским поэтом-песенником Михаилом Пляцковским, автор музыки – композитор Владимир Шаинский.

В клипе снялись школьники и уже взрослые учащиеся: участниками музыкальной открытки стали юные певцы детской ведомственной вокальной студии и полицейские, находящиеся на обучении в центре профессиональной подготовки ГУ МВД области. Песню сопровождают кадры учебной жизни сотрудников органов внутренних дел: занятия в классе, спортивная и строевая подготовка.

Сотрудники полиции региона поздравляют школьников и студентов с Днем знаний и желают успешной учебы, больших достижений в спорте, творчестве, науке.