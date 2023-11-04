Полицейские творчески поздравили жителей Челябинской области

Полицейские Челябинской области поздравили южноуральцев с Днем народного единства праздничным клипом.

В День народного единства, четвертого ноября, полицейские Челябинской области подготовили для южноуральцев оригинальный подарок – видеоклип на песню «Мы – единое целое».

Солисты вокального ведомственного ансамбля «Время Ч» исполнили музыкальную композицию, автором текста и музыки которой является Константин Губин. В клипе перемежаются кадры с представителями различных народностей в традиционных одеждах, тем самым подчеркивается культурное богатство и национальное разнообразие нашей Родины и раскрывается авторский замысел: «Мы – единое целое», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.