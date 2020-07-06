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Полицейские Усть-Катава бороться с преступностью будут под руководством нового начальника

Общество
Сегодня, 16:57
Автор: 
Инна Шемаева

Начальником ГУ МВД области Андреем Сергеевым назначен новый руководитель ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу. Им стал заместитель начальника по Брединскому району Николай Меньшенин.

Сегодня, шестого июля, начальник ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев представил личному составу полиции Усть-Катава нового руководителя – подполковника полиции Николая Меньшенина.

Предшественник Меньшенина – Николай Зайцев – перешел на работу в ОМВД России по Верхнеуральскому району.

Для справки:

Николай Меньшенин родился в 1977 году в Бредах. Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году стажером по должности инспектора по планированию, анализу и контролю штаба ОВД Брединского района. В 2004 году был назначен оперуполномоченным отделения уголовного розыска, в 2011 году - начальником отделения уголовного розыска, а в 2016 году стал заместителем начальника полиции по Брединскому району.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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