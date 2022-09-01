Полицейские ярко и феерично поздравили южноуральцев с Днем знаний

Полицейские Челябинской области ярко и феерично поздравили школьников, студентов и их родителей с Днем знаний, посвятив первому сентября праздничный видеоклип на песню «Российское движение школьников» (музыка Игоря Крутого, слова Джахан Поллыевой).

В клипе, опубликованном в сообществе ГУ МВД России по Челябинской области в ВКонтакте, проникновенно поют о Родине, о мечтах участники трех вокальных коллективов - детского и взрослого составов ансамблей Главка МВД и общеобразовательной школы №47 имени Пустового. Песню сопровождают кадры школьной жизни, творческих и спортивных занятий, патриотических мероприятий.

Поздравляя школьников и студентов региона с Днем знаний, сотрудники полиции желают представителям подрастающего поколения успешной учебы, больших достижений в спорте, творчестве, науке, ведь за сегодняшними учащимися будущее нашей огромной, великой России.