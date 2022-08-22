Полицейские записали ролик к Дню Российского флага

Полицейские из разных регионов России накануне Дня Государственного флага Российской Федерации ответили на вопрос – с чем ассоциируются у них цвета российского триколора – белый, синий и красный?

Сотрудникам полиции на Сахалине белый напоминает о густых туманах на пике Чехова, а в Северной Осетии – чистоту мрамора памятника великому поэту осетинской земли Косте Хетагурову. Белый в Республике Бурятия - как Ступа Совершенной Победы на берегу Байкала, буддистский символ гармонии и духовной энергии. Чистый белый цвет, как стела «Ангел Мира», установленная на местах крупнейшего танкового сражения с фашистскими захватчиками на Курской дуге.

А синий цвет? Это черноморские просторы, открывающиеся взору с горы Ай-Петри в Республике Крым, и незамерзающий Кольский залив на самом севере страны. А также синева известной во всем мире гжельской росписи.

Красный цвет - это, конечно же, Красная площадь в столице нашей Родины и древние стены Московского Кремля. Об этом рассказали сотрудники транспортной полиции Центрального федерального округа, передав поздравления с праздником.