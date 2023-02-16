16.02.2023
Ленинцев взволновал разбор конструкций в сквере у ДК «Станкомаш» Челябинска
16.02.2023
Десять тысяч литров паленого алкоголя не пустили на прилавки Челябинской области полицейские
16.02.2023
Робин Гудов здесь нет: истерия вокруг инцидента в ОЦ-5 Челябинска создается искусственно
16.02.2023
Запущены прямые рейсы из Челябинска в Астану
16.02.2023
Разрядившийся телефон сберег пенсионерке из Магнитогорска четверть миллиона рублей
16.02.2023
«Несокрушимая и легендарная» в песнях и маршах
Получение образования по специальности "Оператор котельной"
25.01.2023
В технопарке ЮУрГГПУ побывали на экскурсии старшеклассники Челябинска
24.01.2023
Представителей сферы образования Златоуста учили распознавать скулшутеров
24.01.2023
В гостях у коркинских студентов побывал курсант Михайловской артиллерийской академии
12.12.2022
В Челябинской области утвердили порядок компенсации платы за обучение детей мобилизованных
Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита
15.02.2023
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023