Пользователи Instagram сообщили о возобновлении работы сервиса

Интернет-пользователи сообщили, что работа сервиса Instagram возобновлена. В соцсети вновь стали доступны сторис и новостная лента.
В пятницу вечером, 19 марта, из-за глобального сбоя интернет-пользователи пожаловались на работу Instagram, Facebook и мессенджера WhatsApp. Такие данные привел сервис Downdetector.
В это же время пользователи Twitter начали массово публиковать сообщения о поломке сервисов.
«По старой доброй привычке, если лег сервис, иди в Твиттер», - написал @youronebtch.
«Я: решила проверить, подписан ли на меня парень, который мне нравится.
Инстаграм: помер.
Я: ну, не судьба», - @Love_your_oppa.
«Зашла в Инстаграм, ничего не работает. Я подумала, что меня блокнули, запаниковала. Захожу в Твиттер. А, это у всех, ну все, тогда я спокойна», - отметила @tipikalkinch.
Однако сейчас пользователи Твиттера предупреждают друг друга, что Инстаграм возобновил свою работу.
«Ура, Инстаграм ожил. Пока, тви, до новых сбоев», - попрощался @Nielsen_ex.