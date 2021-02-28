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Попробовать небо «на вкус». В память о подвиге шестой роты

На аэродроме «Калачево» под Челябинском сегодня, 28-го февраля, более двух десятков смельчаков совершили прыжки с парашютом в честь легендарной шестой роты второго батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии, 29-го февраля 2000-го года вступившей в неравный бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков и арабских наемников.

Шестой ротой псковских десантников командовал подполковник Марк Евтюхин, противником – Хаттаб. Жестокая схватка произошла под чеченским Аргуном, на рубеже Улус-Керт-Сельментаузен, на высоте 776. Это была вторая чеченская кампания, и шестая рота своим подвигом (тогда погибло 84 наших воина) прославила Россию и навсегда вошла в ее историю.

Спустя 21 год после тех страшных событий заместитель руководителя челябинского регионального отделения Союза добровольцев Донбасса Филипп Венедиктов собрал в Калачево представителей подрастающего поколения, которые решили проверить себя и попробовали небо «на вкус».

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» участник боевых действий на Донбассе, сегодня вместе с ним (Филипп Венедиктов «стартовал» первым, как и полагается предводителю молодежи, причем прыгал он по-армейски, без прибора ППК-У) пробовали себя на прочность курсанты челябинского колледжа предпринимательства и отраслевых технологий, представители регионального отделения «Царьграда» и воспитанники Копейского детского дома. Также 28-го февраля прыжки с парашютом совершили ребята из военно-патриотического клуба Копейска «Медведь».

«Я покинул самолет после пристрелки, был предназначен сегодня для уточнения точки выброски – по-простому говоря, был десантирован на «мясо». Был рад выполнить эту миссию», - поделился Филипп Венедиктов.

Погода в воскресный день была весьма капризна. Однако в итоге она все же оказалась благосклонна к юным парашютистам - небо открыли для прыжков. Поднявшись ввысь на АН-2, известных в народе как «кукурузники», ребята - после прохождения обучения (инструкторы аэродрома уделяют очень серьезное внимание предпрыжковой подготовке) - сделали свой первый шаг вперед (это был именно шаг вперед, а не вниз): 800-метровая высота была взята.