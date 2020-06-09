Порядка 5% медиков Челябинской области имеют иммунитет к коронавирусу

Порядка пяти процентов медицинских работников Челябинской области имеют антитела к коронавирусу.

Об этом свидетельствуют результаты одной тысячи исследований, проведенных методом ИФА-диагностики в Челябинской клинико-диагностической лаборатории.

Иммуноферментные анализы (ИФА) позволяют определить наличие в организме человека коронавируса или иммунитета к нему.

Исследования проводят четыре врача и шесть лаборантом, используя системы «Вектор-Бест» (Новосибирск).

Как сообщили в минздраве региона, в России всего четыре автоматических анализатора «Реал-Бест» для ИФА-диагностики. Один из них – в Челябинске. Одновременно аппарат может разместить до 200 проб.

Для проведения ИФА у пациента берут образец крови из вены. Затем из пробы удаляют форменные элементы, затрудняющие проведение анализа. От забора анализа до выдачи результата проходят сутки.

В сыворотке крови определяются два типа иммуноглобулинов – «M» (ранняя стадия заболевания) и «G» (более поздние сроки).

Метод иммуноферментного анализа (ИФА) позволяет выявить: зараженных с легкой и средней тяжестью течения заболевания; тех, у кого с момента заражения уже прошло две недели и бессимптомных носителей вируса.

Инфицированные без клинических симптомов представляют угрозу заражения для окружающих. Тестирование позволит вовремя изолировать таких пациентов.

У кого с момента заражения уже прошло две недели, вирус уже мог опуститься в легкие, поэтому мазок из носа и ротоглотки методом ПЦР может не диагностировать коронавирус в организме.

ИФА позволит выявить и тех жителей, у которых уже выработаны антитела к вирусу.

Напомним, правительство области направило на закупку диагностических систем для проведения ИФА на наличие иммуноглобулинов к COVID-19 один миллион 890 тысяч рублей.

Всего в течение месяца будут обследованы 8 тысяч 640 работников «ковидных» госпитальных баз и доноры для заготовки плазмы крови, содержащей антитела к COVID-19. Тестирование проводится в трех лабораториях в Челябинске, Миассе и Магнитогорске.

По данным Роспотребнадзора, в Челябинской области по состоянию на восьмое июня 2020 года обследовано на новую коронавирусную инфекцию 175 тысяч 865 жителей. За последние сутки протестировано чуть более трех тысяч жителей.

Исследования на COVID-2019 проводятся в 19 лабораториях, расположенных в четырех муниципальных образованиях области: Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Озерске.