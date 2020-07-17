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Это был самовольный захват земли

После вмешательства прокурора штрафстоянка на улице Энгельса должна будет переехать

Общество
Сегодня, 10:33

Прокурор Челябинской области добился в Арбитражном суде освобождения земельного участка, занятого ООО «Лидер Плюс» под специализированную стоянку для задержанных транспортных средств. Он был занят незаконно.

Арбитражным судом Челябинской области 16 июля удовлетворены требования прокуратуры области об истребовании из чужого незаконного владения ООО «Лидер Плюс» земельного участка и освобождении его от имеющихся объектов.

«Прокурорскими проверками установлено, что ООО «Лидер Плюс» неправомерно был занят земельный участок, расположенный в Челябинске по улице Энгельса, вблизи дома № 3. На нем была организована специализированная автостоянка для задержанных транспортных средств. Земельный участок огорожен забором, на нем расположены три некапитальных строения, в том числе посты охраны», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Никаких документов на этот земельный участок у компании не было.

При вступлении судебного акта в законную силу прокурор будет добиваться его фактического исполнения и освобождения самовольно занятого земельного участка.

 

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прокуратура Челябинской области
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