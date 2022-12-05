05.12.2022
В Копейске погиб водитель иномарки, вылетев навстречу «Газели»
05.12.2022
Новое назначение в администрации Челябинска
05.12.2022
В Челябинске на улице Цвиллинга появится парковка для инвалидов
05.12.2022
Глава Челябинска Наталья Котова – дорожникам: Работайте вечером и ночью
05.12.2022
Полицию Аргаяшского района возглавил новый руководитель
05.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на пятое декабря (18+)
После взрывов газа в Ярославле и Нижневартовске Котова поручила усилить работу с населением
05.12.2022
Заливка всех челябинских кортов завершится восьмого декабря
05.12.2022
Новое назначение в администрации Челябинска
05.12.2022
Челябинцев приглашают к созданию оригинального новогоднего транспорта
05.12.2022
Первый инклюзивный сквер Челябинска почти готов
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022