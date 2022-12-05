После взрывов газа в Ярославле и Нижневартовске Котова поручила усилить работу с населением

Глава Челябинска Наталья Котова попросила усилить профилактическую работу с населением на предмет правильного использования газового оборудования. Причиной обращения стали трагедии, которые произошли в Ярославле и Нижневартовске.

О них Наталья Котова напомнила сегодня, пятого декабря, на традиционном аппаратном совещании в администрации города.

«Я прошу Вас (обращение к заместителю по городскому хозяйству Астахову – ред.), учитывая те трагедии, которые произошли в Нижневартовске и Ярославле, усилить работу с населением по правильной эксплуатации газового оборудования», - сказала Котова.

Напомним, четвертого декабря взрыв газа произошел в жилом доме в Нижневартовске. Известно о шести погибших, десятках пострадавших и сотнях эвакуированных.Пятого декабря взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле. В результате происшествия обрушилась кровля, госпитализирован местный житель.

«Неаккуратное использование газа в бытовых условиях или неисправность газового оборудования могут стать причиной отравления и взрыва! При появлении запаха газа запрещается: пользоваться телефоном; включать или выключать электроосвещение, электроприборы; зажигать огонь», - сообщили в ЕДДС Челябинска.

При запахе газа или обнаружении неисправности газового оборудования звоните по телефонам: 104, 112.