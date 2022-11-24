Поставщиков подгузников и пеленок для инвалидов ищут в Челябинской области

В Челябинской области возникли проблемы с поставками подгузников и пеленок для инвалидов. Об этом рассказала сегодня, 24 ноября, на пресс-конференции в «АиФ» начальник отдела социальных программ Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования Ольга Тарыкина.

«Был заключен контракт, а потом поставщик отказался. У них либо нет товара в нынешних условиях, либо они просто не идут на заключение его. Раньше поставки были иностранные, сейчас таких товаров нет», - сообщила чиновница.

«У нас даже падение в контракте произошло на 43 процента, но поставщиков нет. И товара тоже нет», - добавила Ольга Тарыкина.

По закону инвалиду в сутки положены три подгузника и одна пеленка или две пеленки и один подгузник.

Добавим, ранее область потратила 16 миллионов на покупку специальной обуви для инвалидов и 28 на коляски.