Поток жалоб Текслеру на плохое водоснабжение не иссякает

Жители Челябинской области продолжают засыпать губернатора Алексея Текслера жалобами на плохое водоснабжение в их городах и районах. У местных властей на всё есть свои отговорки.

«В Агаповском районе снова нет воды, помогите нам! Ваша проверка с области не решила проблемы. На улице жарко, не помыться не постираться, покушать не приготовишь», - обращается к губернатору жительница Алина Максимова и просит его посетить их район. - Мы выйдем на сход, встретим вас». Жалоба на отсутствие воды пришла и из поселка Гумбейский.

Администрация района сообщает, что были проведены инспекционные объезды. «Перебои с водоснабжением возникают в основном в период с 17:00, по причине того, что увеличивается потребление воды населением. В том числе для полива приусадебных участков и огородов. Давление в системах установлено максимально возможное. В связи с этим не исключены и порывы», - отмечают в администрации и напоминают дни, когда глава проводит личные приемы граждан.

«Карталы, микрорайон Полтавка, все лето без воды, у нас не только на полив нет воды, нет воды помыться и постирать, и это продолжается много лет и ничего не меняется», - рассказывает Нина Бернацкая. А Елена Шилина-Жакова рассказывает, что воды нет совсем третьи сутки. «Сказали неделю не будет. На улице жара ни помыться, ни сварить, есть не с чего, посуду нечем помыть», - делится жительница и приглашает губернатора пожить с ними в таких условиях.

«Сколько себя помню, в Полтавке нет воды летом. Последние годы и зимой частенько нет. ну неужели за столько лет нельзя решить проблему раз и навсегда?! С каждым годом все хуже и хуже», - отмечает Ольга Погребная.

Жители Полтавки писали обращение в администрацию президента. В ответ пришло официальное письмо от главы Карталинского района с просьбой указать свой личный адрес для определения причин плохого водоснабжения. Мэр также добавил, что в места, где отсутствует нормативное водоснабжение, Водоканал организовывает подвоз воды.

«Поселок Спасский Верхнеуральский район Челябинская область! Тоже сидели три дня без воды», - сообщает Татьяна Губайдулина. «В связи с установившейся жаркой погодой произошло увеличение потребления воды. В данной ситуации администрацией организован централизованный подвоз воды. Для этого от жителей требуется только сделать заявку в администрацию поселения по телефону 2-42-43», - объяснили в администрации района.

«В очередной раз Чебаркуль без холодной воды. Алексей Леонидович, наведите порядок с коммунальным хозяйством в городе, ну если местные власти это сделать не в состоянии. Нет специалистов, одни бездари и неумехи. Сколько это можно терпеть и это в пандемию короновируса, когда часто, очень часто надо мыть руки», - пишет Михаил Моторин.

Алена Королева рассказала, что воду отключили первого июля в 18 часов. «В такую жару (плюс 30 градусов) населения города было вынуждено искать питьевую воду, так как запасов сделать никто не успел, в магазинах вода разбиралась за считанные минуты, администрацией ЧГО не были предприняты меры по обеспечению водой населения города. Воду начали поставлять в социальные учреждения только на утро второго июля, в больницу, а потом в школы, в которых работают пришкольные лагеря», - сообщает Алена. Причина аварийной ситуации – самовольство подрядной организации, которая без согласования проводила подключение объектов к сетям водоотведения. Жительница обвиняет администрацию ЧГО и руководство ответственных организаций в халатности и просит губернатора разобраться и наказать виновных.

«Когда будет вода в п. Бреды по улице Милицейской, уже третий день сидим без воды, это что за издевательство над людьми, на улице больше 40 градусов. Куда-то звонить бесполезно, говорят, что насосы воду качают, вода должна быть, одни трубку не берут, другие говорят, что это не к ним надо обращаться. Начальство уехал куда-то на совещание, так что сидите без воды, ничего страшного», - возмущается Ольга Матвеева.

Жители многоквартирных домов в поселке Муслюмово рассказывают, что у них воды нет четверо суток. «Именно в самые жаркие дни, когда температура достигает 40 градусов! В квартирах живут одинокие пенсионеры, матери-одиночки с грудничками. Малышам надо принимать ванны каждый день, особенно в такую жару. Стирать детскую одежду. Воды совсем нет. Подвоз воды не организован», - сообщают жители. В администрации Кунашакского района отчитались: «В субботу был запущен дополнительный насос, многоквартирные дома обеспечены водой».

Напомним, в администрации Локомотивного городского округа также возникли проблемы с водоснабжением. На место по поручению губернатора Алексея Текслера выезжал министр строительства и инфраструктуры области. Но местные власти должные меры не предпринимали, теперь мэрию ждут кадровые перестановки.