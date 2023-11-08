Пожароопасный сезон в лесах Челябинской области официально завершится десятого ноября

Пожароопасный сезон 2023 года в лесах Южного Урала официально завершится десятого ноября.

Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер – в связи со снижением среднесуточных температур и отсутствием пожарной опасности в лесах.

В главном управлении лесами региона тем временем напомнили, что с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда Южного Урала ликвидирован 701 пожар на площади 11 тысяч 246 гектаров.

Напомним, в этом году пожароопасный сезон в Челябинской области начался с первого апреля. С этого дня все лесопожарные формирования приступили к работе. Также с первого апреля были введены ограничения на проведение огневых работ в лесных территориях в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах.

Первый в этом сезоне лесной пожар случился второго апреля на территории Юрюзанского участкового лесничества.