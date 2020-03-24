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Пожилые южноуральцы могут подать заявку на покупку продуктов и лекарств

Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 11:14
Автор: 
Олеся Денисова

Жители Челябинской области старшего возраста, которым в период неблагополучия по коронавирусу рекомендовано ограничить посещение мест массового скопления людей, могут обратиться за помощью в центры соцзащиты.

Напомним, в области официально подтвержден первый случай коронавируса в Миассе и получено шесть положительных тестов на коронавирусную инфекцию в Челябинске.

Пожилые южноуральцы могут позвонить по телефону горячей линии минсоца региона 8 (351) 423-01-34 и оставить заявку на приобретение и доставку домой необходимых продуктов питания, лекарств, предметов первой необходимости.

В Миассе одиноким жителям старше 60 лет помогут сотрудники МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения». Для этого им необходимо позвонить в социальную службу по телефону: 8 (3513) 53-06-10. Звонки принимаются с восьми часов 30 минут до 16 часов.

Губернатор Алексей Текслер также отметил, что сейчас ведутся переговоры с торговыми сетями о выделении специального времени для посетителей старшего поколения.

В минсоце также для приема обращений граждан

Кроме того, в связи с введением режима повышенной готовности в минсоце региона организована работа телефона «Горячей линии» 8-912-806-84-94.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
грипп
коронавирус
ОРВИ
Министерство социальных отношений Челябинской области
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