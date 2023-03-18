Православная выставка-ярмарка пройдет в Челябинске

С 22 по 28 марта по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия в конгресс-холле Центра международной торговли в Челябинске пройдет православная выставка-ярмарка.

Выставка посвящена 410-летию воцарения династии Романовых в России. В православном проекте представлены крупнейшие монастыри, храмы и подворья Русской Православной Церкви. Главные святыни выставки: икона Собора святых Челябинской митрополии, ковчег с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца.

Как уточнили в информационно-издательском отделе Челябинской епархии, на ярмарке челябинцы найдут иконы, церковную утварь, ювелирные изделия, платки, духовную литературу, травяные сборы и товары для здоровья, женскую одежду в русском стиле, ивановский трикотаж, подарочный текстиль, качественные экологически чистые монастырские и фермерские продукты, мёд и продукцию пчеловодства, растительные масла и мн. другое.

Предусмотрена и культурная программа. В частности, 24 марта в 14:00 кандидат исторических наук, зам. директора Объединенного государственного архива Челябинской области Николай Антипин прочитает лекцию «Православные храмы старого Челябинска: история создания и уничтожения». А 25 марта в 15:00 кандидат философских наук, доцент кафедры философии ЮУрГУ, руководитель челябинского отделения Евразийского союза молодежи Кирилл Резвушкин прочитает лекцию «Достижения Российской Империи в эпоху царствования дома Романовых».

Выставка будет открыта с 10 до 19 часов, а в последний день, 28 марта, – с 10 до 16 часов.