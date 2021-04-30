Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи

Завтра, первого мая, у православных Великая Суббота, ее еще называют Страстная или Красильная. Великая суббота - это последний день, когда можно причаститься и исповедоваться перед Пасхой на утренней службе.

В Великую Субботу христиане вспоминают пребывание Пречистого Тела Спасителя в гробнице. Утром этого дня совершается литургия по чину святителя Василия Великого. На ней нередко причащаются те, у кого не получилось сделать это в четверг. Отличительной чертой данной службы является чтение пятнадцати паремий – отрывков из Ветхого Завета с пророчествами о крестной смерти и славном воскресении Спасителя.

В этот день готовят все для пасхального застолья. Также продолжают красить яйца.

В Великую субботу верующие идут в церковь, чтобы причаститься и дя того, чтобы освятить пасхальную снедь. При этом надо не забывать о соблюдении всех эпидемиологических требований, действующих в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий дал распоряжения священнослужителям строго следовать всем санитарным правилам. «Во время пасхальных богослужений будет соблюдаться масочный режим. Принимать исповедь священники будут непременно в маске. Молящиеся должны соблюдать социальную дистанцию. Все остальные меры предосторожности, предписанные нам, тоже будут соблюдаться», - подчеркнул глава Челябинской епархии.

В воскресенье, второго мая, православный мир будет отмечать главный праздник церковного года – Светлое Христово Воскресение, Пасху Господню.

Как сообщили в пресс-службе Челябинской епархии, Митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит праздничные богослужения в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (Челябинск, ул. Кыштымская, 32).

Ближе к ночи с субботы на воскресенье начинается торжественная ночная служба. Традиционно на ночное пасхальное богослужение приходит множество людей. В этом году, как и в прошлом, южноуральцев просят сделать исключение (из-за сложной эпидобстановки) и остаться дома.

«Как вы знаете, богослужение в ночь на Пасху обычно бывает многолюдным. Если вы посещаете храм, в котором на Пасху служат две литургии (ночью и утром), пожалуйста, по возможности придите на утреннюю. Это важно как для вашего здоровья, так и для здоровья ближних. Так мы сможем избежать переполнения храмов, а значит, сведём к минимуму риск заразиться ковидом, - обратился к прихожанам владыка. -. Особым образом обращаюсь к людям, которые ощутили какие-либо признаки недомогания, даже слабые. Прошу вас встретить праздник дома. От посещения храма воздержитесь».

Все желающие смогут посмотреть интернет-трансляцию архиерейского богослужения из Свято-Симеоновкого кафедрального собора на телеканале ОТВ.

Ближе к полуночи в храмах совершат особую краткую службу, называемую полунощницей, в завершение которой священники занесут Святую Плащаницу в алтарь. Затем, в полночь, с пением «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити» священники выйдут из алтаря. После крестного хода начинается пасхальная утреня, а затем и литургия.

В день Святой Пасхи, второго мая, в 10 часов 30 минут, митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит чин закладки храма в поселке Томинском (Сосновский район). Уже 15 лет местная православная община ютится в небольшом помещении. Теперь же начнется строительство, село украсит церковь. Главный престол будущего храма освятят во имя Архистратига Божия Михаила, малый придел назовут в честь святителя Николая Чудотворца.

Пасхальные торжества продлятся не один день. Целую неделю, вплоть до субботы, восьмого мая, богослужения во всех храмах будут совершаться с открытыми царскими вратами в знак того, что Воскресение Христа открыло для людей Царство Небесное. А традиционными словами «Христос воскресе» и «Воистину воскресе» верующие будут пользоваться вместо обычных приветствий в течение 40 дней, до отдания Пасхи (девятого июня).