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Православные празднуют Крещение Господне

Во вторник, 19 января, православные верующие отметят праздник Крещения Господня. Он входит в число двенадцати основных – двунадесятых – праздников Церкви.

«В этот день вспоминают, как Господь наш Иисус Христос, достигнув 30 лет, принял крещение от Иоанна Предтечи в реке Иордан», - рассказали в Челябинской епархии.

Праздник Крещения Господня иначе называют Богоявлением, так как в момент Крещения Иисуса Христа явилась Божественная Троица.

Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в воду». Накануне праздника вода освящается в храмах, в самый же праздник Богоявления - в реках или других местах, где берут воду.

Во всех храмах Челябинской области 18 и 19 января проходят праздничные богослужения с чином великого освящения воды.

В Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник), 18 января, митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершил великую вечерню и Божественную литургию святителя Василия Великого в Свято-Симеоновском кафедральном соборе города Челябинска.

«Слово «Навечерие» означает преддверие праздника, приготовление к нему. Православные христиане соблюдают в этот день строгий пост, вкушая сочиво - сваренные зерна пшеницы с медом или сухофруктами. Отсюда и название предпраздничного дня – Крещенский сочельник.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинской епархии, водоосвящение в Крещенский Сочельник и непосредственно в сам праздник Богоявления проходит одинаковым чином, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается.

Верующие считают, что вода, освящённая в день Крещенского Сочельника и на само Крещение, обладает особой благодатной силой. Её называют агиасмой (великой святыней) и благоговейно хранят дома в течение всего года. Обычно верующие принимают её утром натощак с молитвой. В отношении к освящённой воде не должно быть ничего магического. Эта святыня может принести пользу лишь тем, кто искренне верит в Бога и старается жить благочестиво.

В епархии напомнили, что главное в эти дни не просто набрать освященную воду, а посетить богослужение, вспомнить о важности празднуемого евангельского события, поблагодарить Бога за его милость к человеческому роду.