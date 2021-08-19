Праздник для детей и взрослых: как отмечает свой 36-й день рождения Курчатовский район

В этом году Курчатовский район Челябинска отмечает свой 36-день рождения. В честь этого события на северо-западе города администрация района устраивает настоящий праздник для детей и взрослых. Вчера, 18 августа, состоялась первая часть праздничной программы.

Мероприятие проходило на площади перед ТК «Теорема». Открывал его заместитель главы Курчатовского района Челябинска Константин Матыгин.

«Сегодня желаю вам хорошего настроения! Наш район вместе с вами развивается, улучшается, меняется к лучшему, и надеюсь так дальше и будет. А сегодня желаю вам веселья, много счастья, улыбок и праздничного настроения!», - поздравил жителей района Константин Матыгин.

Всех гостей яркого мероприятия встречали аниматоры с шариками. Для детей администрация района приготовила насыщенную программу: интерактивные площадки, подвижные игры, танцы, конкурсы с призами. А в конце мероприятия каждый ребенок получил сладкое угощение.

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Без внимания не остались и взрослые. Для них была организована викторина «Путешествие в Курчатовский район». С подарками ушли и те, кто знает район на «отлично», и те, кто до вчерашнего дня чего-то не знал.

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Для жителей и гостей района выступали коллективы детских школ искусств. Кроме того, возможность выступить с поздравлениями была и у самих курчатовцев.

«Я хочу поздравить наш район с тем, что он действительно замечательный! Меняются улицы, меняются города, но наш район красивее всех. С праздником, Курчатовский район, forever!» - выступила жительница Курчатовского района Светлана.

Сегодня, 19 августа, праздничная программа продолжится в сквере по улице Молодогвардейцев. Жителей ждут поздравления первых лица района и Совета депутатов, конкурсы с розыгрышем сувенирной продукции и мелкой бытовой техники. Помимо этого, люди старшего поколения смогут закружиться в вихре танца под звуки духового оркестра.

«В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции, в прошлом году пришлось отменить празднование 35-го дня рождения района. Для удобства жителей в этом году, мы проводим мероприятия на нескольких площадках. Изюминкой торжества станет выступление духового оркестра в сквере по улице Молодогвардейцев. Отмечу, что день рождения района – это семейный праздник, именно поэтому программа празднования рассчитана на людей разных возрастов. Мы приглашаем родителей с детьми, а также представителей старшего поколения», – отмечает начальник отдела по культуре, физкультуре и работе с молодежью администрации Курчатовского района Челябинска Евгений Макаров.

Начало праздничной программы запланировано на 16 часов. Мероприятие будет организовано и проведено согласно санитарно-эпидемиологическим правилам СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».