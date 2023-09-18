Праздник скорости и топота копыт: на ипподроме в Троицке прошли конные бега и скачки

В выходные в Троицке Челябинской области прошли межрегиональные соревнования по конному спорту на Кубок губернатора. Рысистые бега и скачки организовали на городском ипподроме, куда съехались коннозаводчики и наездники из разных районов области, а также из республики Башкортостан.

Провели семь заездов для рысаков, разделив коней по возрастам и породам ― чтобы условия были равные. Молодые двух- и трехлетние лошади состязались отдельно от опытных ипподромных бойцов старшего возраста. Также в специальной категории стартовали лошади орловской рысистой породы, соревнуясь в скорости исключительно друг с другом и радуя зрителей своим уникальным, неповторимым обликом: длинные, красиво изогнутые шеи, плавные летящие движения, воздушные пропорции ― это национальная гордость и, пожалуй, один из символов России, по мнению ценителей орловской рысистой породы.

Традиция проводить особые заезды для орловцев существует и строго соблюдается в нашей стране с XIX века, когда в Россию завезли более резвых, но менее нарядных по своему экстерьеру американских рысаков и возникла опасность напрочь утерять драгоценный генофонд орловской породы, выведенной ещё при Екатерине Второй.

Вот и нынче к борьбе за Кубок губернатора Челябинской области допустили только чистопородных орловских рысаков старшего возраста ― им и дистанция досталась серьезная, 3200 метров (для сравнения, «молодняк» в возрасте двух и трех лет бежит всего 1600 метров), и конкуренция была нешуточная. На старт вышли многократные победители межрегиональных состязаний, чемпионы заездов, проводившихся на лучших ипподромах Уральского Федерального округа. Все наездники ― опытные мастера и обладатели первой и второй спортивных категорий, а лошади ― наши, местные, воспитанные в небольших сельских хозяйствах Челябинской области.

Победителем стал семилетний серый жеребец Пикап из Верхнеуральского района под управлением мастера-наездника Тулигена Жаикбаева, пробежавший дистанцию за две минуты и 43 сотых доли секунды. На втором месте оказался его сводный брат Жарпей ― ветеран в возрасте девяти лет, из того же частного конного хозяйства в Верхнеуральском районе. Третьим финишировал восьмилетний жеребец Зипун из Уйского района.

Наездникам и владельцам коней-триумфаторов достались медали, дипломы, призы от организаторов и многочисленных спонсоров, и, конечно же, главный трофей состязаний ― Кубок губернатора Челябинской области. А конь-победитель под восторженные аплодисменты ликующих зрителей с третьего раза согласился надеть ярко-красную попону (она очень напугала жеребца) и торжественным шагом прошествовать вдоль трибун.

Разыграли и ещё несколько призов для лошадей других рысистых пород. Приз министерства сельского хозяйства Челябинской области выиграл гнедой Прииск из Кизильского района, на втором месте ― Пехотинец из Верхнеуральского района, на третьем ― троицкий Сармат. Специальные призы учредили также глава Троицкого муниципального района и глава города Троицка.

После рысаков, запряженных в легкие двухколесные тележки-«качалки», на старт вышли всадники. В отличие от наездников, вес которых не имеет значения для определения результата, жокеи ― то есть те, кто едут на лошадях верхом, ― должны весить не более строго определенной нормы. И норма эта ― 50 килограммов! Поэтому все участники скачек и финального состязания под названием «алман-байга» (где ехать на лошадях полагается вообще без седла) были небольшого роста и очень скромной комплекции. В гладкой скачке длинной в два круга победила кобыла Миранда из Брединского района, а в экстремальной гонке «алман-байга» на шесть кругов всех опередил Фокс Фае из Агаповского района.

На зрительских трибунах собрались конники со всего Южного Урала, а также множество гостей, приехавших полюбоваться на скоростные состязания грациозных животных. Это не классическая выездка, где непосвященному зрителю совершенно неясно, кто из всадников выступил лучше, а кто допустил ошибку. Здесь ― азарт и скорость, захватывающая гонка, результат которой очевиден для всех. Лошади будто чувствуют эмоции публики и втягиваются в состязание с большим рвением, изо всех сил стараясь обогнать соперников. Эмоции болельщиков очень заразительны, и когда лошади заходят на очередной круг, тысячная трибуна со зрителями начинает дружно кричать и хлопать, подбадривая коней и наездников.

На открытии соревнований заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков поздравил жителей Троицка с Днем города.

«В 2023 году Троицку исполнилось 280 лет, и многие яркие моменты истории города случились благодаря достижениям коневодов и деятельности ипподрома, ― отметил замгубернатора Сергей Сушков. ― Знаменитый троицкий ипподром дал старт в профессиональный конный спорт многим известным наездникам как Челябинской области, так и других регионов России».

Участники соревнований, наездники и коннозаводчики из южных районов Челябинской области выразили большую благодарность правительству региона и троицкой администрации за поддержку конных бегов и скачек.

«Искусство рысистых бегов, исконное и столь любимое в нашей стране веками, постепенно уходит в забытьё, круг знатоков и ценителей становится всё меньше, ― рассказали специалисты конного дела. ― Но очень хорошо, что несколько раз в год на троицком ипподроме для нас и для зрителей устраивают такой большой праздник, и ипподром начали восстанавливать. Теперь наездникам из маленьких деревень и поселков есть где показать себя и своих коней, да и на соседей посмотреть. Это для нас действительно настоящий праздник».

Конные заезды сопровождали концерт народной музыки и ярмарка. Веселье и изобилие на ипподроме ― это тоже давняя традиция: накормить гостей от души вкусным пловом из огромного казана, угостить всевозможными национальными блюдами, пригласить в юрту и налить ароматного чаю с душицей. Посетители ипподрома дегустировали свежий мед и кумыс с разных пасек и ферм Южного Урала, любовались поделками мастеров и нарядными композициями из спелых овощей, фруктов, цветов и даже грибов.

Троицкий краеведческий музей представил выставку, рассказывающую об истории ипподрома, который был основан в 1901 году. Тогда здесь проводились скачки не только на лошадях, но и на верблюдах, а поддерживали конников известные купцы и меценаты братья Яушевы. В советские годы троицкий ипподром и работавший при нем конный завод в поселке Ясные поляны славился на всю страну. По словам местных старожилов, в Троицк даже приезжали с неофициальными визитами маршалы СССР Семён Будённый и Георгий Жуков с целью осмотра конского поголовья.

К сожалению, в 1990-2000-е годы беговой круг зарос бурьяном и не использовался по назначению, но потом учреждение восстановили, организовали здесь Центр по развитию коневодства, и сегодня знаменитый Троицкий ипподром несколько раз в год успешно проводит областные и межрегиональные конноспортивные соревнования при поддержке регионального Минсельхоза, городской и областной администрации.