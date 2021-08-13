Праздник у пчелы, праздник у народа! На Медовый спас - праздник пчеловода

Завтра, 14-го августа, - Медовый Спас. В этот день в России чествуют пчеловодов и их непростой труд. На Южном Урале пчеловодство процветало задолго до того, как сюда пришли русские поселенцы и многие годы служило для местных жителей важнейшей статьей дохода.

1762 год. Историк, географ и краевед Петр Рычков в книге «Топография Оренбургской губернии» первым описал пчеловодство Южного Урала:

«Пчелы между всеми в инсектах (насекомых) счисляющимися животными, по получаемому от них меду и воску в употреблении человеческом без сомнения полезнейшие. Оне бывают домашния, то есть ульевыя, и бортевыя, которые в лесах содержатся. Домашния или ульевые пчелы по большей части у русских. А бортевых премножество в Башкирии… Башкирцы, у которых лесные места, от сих бортевых пчел получают себе великий доход. И в размножении оных так искусны, что много таких, из которых у одного по нескольку тысяч бортевых деревьев имеется...».

Кстати, спустя 13 лет после издания книги Петра Рычкова императрица Екатерина II указом от 1775 года повелела навсегда освободить пчеловодство от всяких пошлин.

1837 год. Оренбургский гражданский губернатор, генерал-майор Иосиф Дебу в «Топографическом и статистическом описании Оренбургской губернии» развивает тему пчеловодства на Южном Урале в следующих строках:

«Главнейшая промышленность жителей Оренбургской губернии состоит в хлебопашестве, скотоводстве и пчеловодстве. Жители уездов Оренбургского, Верхнеуральского…охотно занимаются пчеловодством, особенно в местах, изобилующих черным лесом (береза, липа, осина, ольха), и получают от сего промысла значительные прибытки. Башкирцы же преимущественно пред прочими жителями губернии склонны к пчеловодству. Из каждой борти, или лучше сказать улья, вынимается за лето меду от 10 до 35 фунтов; не редко бывает у одного поселянина до 200 и более бортей. А из сего уже довольно ясно усмотреть можно, какую выгоду получают от сей промышленности жители Оренбургской губернии, из которой значительное количество меда вывозится каждогодно в другие губернии…».

В основной экспозиции Государственного исторического музея Южного Урала есть раздел, посвященный бортничеству коренных жителей региона. А в фондах хранятся предметы, которые рассказывают о пчеловодстве в Челябинской области в 30-е годы XX века и в послевоенный периоды.

«Это серия спичечных этикеток середины XX века, на все лады расхваливающая советскую пчелу. У этой коллекции есть предыстория. К 1938 году число пчелосемей в стране достигло 8,6 миллиона. По производству меда и воска на душу населения СССР занимал первое место в мире. Во время войны число пчелиных семей сократилось почти вдвое. Партия и правительство приняли ряд мер (в частности, постановление Совета Народных Комиссаров СССР «О мерах по развитию пчеловодства» от 1945 года), позволившие восстановить пчелиное поголовье. К 1955 году число пчелиных семей достигло девяти миллионов», - рассказала заведующая отделом по связям с общественностью Государственного исторического музея Южного Урала Любовь Яржемская.

В этот период и была выпущена серия спичечных этикеток с довольно сильными заявлениями типа «Без пчел нет высоких урожаев!» и призывами «Развивайте пчеловодство – высокодоходную отрасль!»

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В архиве художника И. Л. Вандышева, который хранится в историческом музее Южного Урала, имеется карандашный портрет молодой девушки из Сосновского района. Подпись под портретом такая: «Колхоз «Новый путь», пчеловод Таня Клименко». Еще несколько акварельных рисунков на «пчелиную» тему Вандышев сделал в 1934 году, запечатлев на них пасеку колхоза «Память Ленина».