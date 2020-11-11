Предприятие Группы ММК переводит свой транспорт на экологичное топливо

Одно из крупнейших транспортных предприятий Челябинской области - ООО «Автотранспортное управление» (входит в Группу ММК) - развивает использование газомоторного топлива на основе технологии сжиженного природного газа.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», уже сегодня в компании перевозят грузы десять автомобилей «КамАЗ», работающих на СПГ.

Парк «Автотранспортного управления» насчитывает около двух тысяч единиц техники, примерно половина из которых - «КамАЗы».

С июля текущего года в ООО «АТУ» проходил тестовую эксплуатацию самосвал «КамАЗ-65115» на сжиженном природном газе.

Результаты опытного использования показали: машина на СПГ не отличается по своим эксплуатационным характеристикам от аналогичных моделей на традиционном топливе.

В результате компания приняла решение в 2021 году увеличить парк «КамАЗов» на СПГ до 20 единиц.

По словам директора ООО «Автотранспортное управление» Владимира Цейтина, ключевыми преимуществами автотехники на СПГ являются стоимость топлива (она ниже в два раза по сравнению с дизельным аналогом) и существенное уменьшение вредных выбросов в атмосферу.

«Поэтому мы планируем в течение ближайших лет значительно обновить наш автопарк техникой на СПГ», - отметил Владимир Цейтин.

Также ООО «АТУ» реализует проект по оснащению БелАЗов оборудованием, позволяющим без закупки новых двигателей перевести имеющуюся дизельную карьерную технику на работу в «битопливном режиме».

Данный режим предполагает, что в камеру сгорания автомобиля БелАЗ помимо дизельного топлива и воздуха подаётся СПГ, что позволяет без ухудшения технических характеристик заместить до сорока процентов сжигаемого дизтоплива на СПГ.

Таким образом, экономический эффект и снижение вредных выбросов составляет около 20 процентов.

В январе 2021 года ожидается поставка новой модели криобака для СПГ, и после тестовых испытаний планируется приобрести такое оборудование для 250ти БелАЗов.

На предприятии отмечают, что технология использования в качестве автомобильного топлива сжиженного природного газа (СПГ) становится все популярней.

Сжиженный природный газ не имеет цвета, запах, он не горюч, не токсичен, не взрывается, не воспламеняется, не вызывает коррозии. Плотность СПГ в два раза меньше плотности воды, что позволяет ему находиться на поверхности в случае разлива и достаточно быстро вернуться к парообразному состоянию.

Значительное уменьшение объема СПГ повышает удобство его хранения и транспортировки.