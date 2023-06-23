Предприятиям Челябинской области очень нужны специалисты-технари

На рынке труда Челябинской области сегодня наиболее востребованы специалисты технических специальностей.

Поданным на 22 июня, на портале «Работа России» размещено 42 тысячи 909 вакансий южноуральских работодателей, 70 процентов из них – по рабочим профессиям.

«Сейчас предприятия не только повышают уровень зарплат, но и заботятся об условиях труда и отдыха работников», - отметил первый заместитель начальника главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Александр Шегуров.

О вакантных местах 49 предприятий Челябинска и региона рассказали на ярмарке вакансий. Также работодатели проинформировали южноуральцев о размере заработной платы на своих предприятиях, социальных гарантиях, перспективах карьеры. В общей сложности ищущим работу жителям было представлено около 5,5 тысячи вакансий.

«У большинства заявившихся на ярмарку работодателей существует много видов доплат. Например, компенсируется стоимость питания в заводской столовой и аренда жилья, санаторно-курортное лечение, медицинское обслуживание и даже часть платежа по ипотеке для отдельных категорий работников. Открыты перспективы для карьерного роста, существуют программы кадрового резерва», - сообщил Александр Шегуров.

Три десятка южноуральских работодателей общались с соискателями в онлайн-формате, в том числе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», АО «Златоустовский машиностроительный завод», ООО «Челябинский завод электрооборудования», ФГУП «ПО «Маяк».

Участниками федерального этапа всероссийской ярмарки трудоустройства стали безработные южноуральцы, а также те, кто намерен сменить место работы, выпускники учреждений профессионального образования, учащиеся выпускных классов школ, пенсионеры.

Работал консультационный пункт для участников СВО и членов их семей, где представители министерства социальных отношений Челябинской области рассказали о государственных мерах поддержки.

Участники ярмарки трудоустройства узнали, что по направлению службы занятости можно пройти обучение или повысить квалификацию. Ветераны СВО и члены их семей, работники под риском увольнения, граждане 50+, мамы с маленькими детьми и другие могут получить профессию в рамках нацпроекта «Демография».

Школьникам на профориентационном мероприятии рассказали, что на рынке труда Челябинской области сейчас востребованы рабочие специальности: кузнец-штамповщик, электромонтер, слесарь-ремонтник, токарь, оператор станков с ПУ, фрезеровщик. Подростки прошли профориентационное тестирование, по результатам которого смогут выбрать профессию, соответствующую их навыкам, умениям и склонностям.

С помощью специалистов службы занятости выпускники вузов и СПО учились правильно писать резюме и прошли тренинг «Как проходить собеседование?».