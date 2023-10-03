03.10.2023
Предпроектную документацию на реконструкцию трамвайного депо №1 в Челябинске разработают за 2,6 миллиона рублей
03.10.2023
Анонсы событий и мероприятий на 4 октября (18+)
03.10.2023
Челябинский центр искусств приглашает на новую выставку
03.10.2023
В Челябинске закрыли движение на улице Чичерина
03.10.2023
История челябинской куклы могла бы стать сюжетом для сказки Андерсена
03.10.2023
Южноуральских журналистов и педагогов ждут на конкурсе «Воспитатель. Педагог. Наставник».
Предпроектную документацию на реконструкцию трамвайного депо №1 в Челябинске разработают за 2,6 миллиона рублей
20.09.2023
В Челябинске поставили на паузу поиск разработчика предпроектной документации на реконструкцию трамвайного депо №1
25.01.2023
В 2023 году в Челябинск поставят 15 больших автобусов, в 2024 году – 50 автобусов
24.01.2023
Челябинцы - губернатору: Что происходит в городе с общественным транспортом?
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023
Погода на октябрь в Челябинской области
02.10.2023
Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября
02.10.2023
Здание земской школы в Воскресенском включат в госреестр памятников истории и культуры РФ
02.10.2023
Первого октября стартует осенний призыв – ряды ВС пополнят 130 тысяч новобранцев
30.09.2023