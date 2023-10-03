Предпроектную документацию на реконструкцию трамвайного депо №1 в Челябинске разработают за 2,6 миллиона рублей

Предпроектную документацию на реконструкцию трамвайного депо №1 в Челябинске, которое расположено на улице Первой Пятилетки, разработают за два миллиона 626 тысяч рублей.

Контракт заказчик – ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» - заключит с победителем аукциона, предложившим наименьшую цену (начальная цена контракта составляла девять миллионов 350 тысяч рублей, четыре заявки из числа поданных были признаны соответствующими требованиям), - с ООО «Челябинский дорожно-транспортный проектный институт». В настоящее время контракт находится на подписании у исполнителя.

Отметим, заявки от претендентов на получение контракта принимались в период с 18 по 25 сентября.

Напомним, 20 сентября появилась информация о том, что Челябинское УФАС России предписало скорректировать документацию аукциона по реконструкции трамвайного депо №1 в столице Южного Урала. После внесения изменений в извещение о закупке ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» продолжит процедуру определения поставщика.

В Челябинском УФАС тогда пояснили, что жалоба поступила от ООО «Проектный институт транспортной инфраструктуры и промышленности» (Москва). По результатам ее рассмотрения и на основании итогов внеплановой проверки были выявлены нарушения при установлении требований к содержанию и составу заявки, к порядку предоставления обеспечения заявки участника, а также при описании объекта закупки.

Кроме того, добавили в Челябинском УФАС, ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» не предусмотрел в единых требованиях к участнику закупки обязательное условие - наличие членства в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий.

Отметим, первоначально победителем аукциона также стал Челябинский дорожно-транспортный проектный институт (конечная сумма контракта была ниже – два миллиона 571 тысяча 250 рублей), только тогда заказчик контракт с ним не заключил - протокол подведения итогов определения исполнителя был отменен. Второй раз оказался для местного проектанта более удачным.

Согласно условиям контракта, разработать предпроектную документацию на реконструкцию трамвайного депо №1 в Челябинске подрядчик должен будет в срок до 15 декабря текущего года.