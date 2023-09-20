В Челябинске поставили на паузу поиск разработчика предпроектной документации на реконструкцию трамвайного депо №1

Челябинское УФАС России предписало скорректировать документацию аукциона по реконструкции трамвайного депо №1 в столице Южного Урала.

После внесения изменений в извещение о закупке заказчик - ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» - продолжит процедуру определения поставщика, пояснили в Челябинском УФАС.

Нарушения законодательства о контрактной системе антимонопольная служба выявила при проведении аукциона на выполнение работ по разработке предпроектной документации по объекту «Реконструкция трамвайного депо №1».

В Челябинском УФАС пояснили, что от ООО «Проектный институт транспортной инфраструктуры и промышленности» (Москва) поступила жалоба, по результатам рассмотрения которой и на основании итогов внеплановой проверки выявлены нарушения при установлении требований к содержанию и составу заявки, к порядку предоставления обеспечения заявки участника, а также при описании объекта закупки.

Кроме того, заказчик не предусмотрел в единых требованиях к участнику закупки обязательное условие - наличие членства в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий.

«Заказчик будет привлечен к административной ответственности за нарушения требований законодательства о контрактной системе», - сообщили в Челябинском УФАС.

Начальная цена данного контракта составила девять миллионов 350 тысяч рублей. Прием заявок от претендентов на его получение был начат 18 сентября и должен был завершиться 25 сентября. Сроки выполнения работ в контракте указаны следующие: с даты его заключения по 15 декабря текущего года. Финансирование разработки предпроектной документации будет из бюджета Челябинской области.

Отметим, трамвайное депо №1 находится по адресу: улица Первой Пятилетки, 30, занимая площадь в 5,8 гектара. Территория депо ограничена улицами Первой Пятилетки, Артиллерийской, автодорогой Меридиан, жилой застройкой. На земельном участке располагаются постройки и инфраструктура депо. Расширение территории депо проектом реконструкции не предусмотрено.

Трамвайное депо полного цикла обслуживания предназначается для хранения, технической эксплуатации, технического обслуживания, плановых ремонтов трамвайных вагонов. Как отмечается в технической документации к закупке о реконструкции, в депо следует предусматривать производственные помещения для размещения цеха технического обслуживания, цеха плановых ремонтов, помещений и мастерских отдела главного механика.

«Территория трамвайного депо планируется для размещения и обслуживания 115 единиц существующего подвижного состава, в том числе 109 односекционных и шести двухсекционных (сдвоенных) трамваев. На перспективное развитие необходимо предусмотреть 32 единицы трехсекционных вагонов», - говорится в техзадании.

Кроме того, предпроектная документация должна предусматривать полную замену оборудования производственных и административно-бытовых корпусов, реконструкцию (либо строительство) в границах депо следующих объектов: производственных корпусов для выполнения технических обслуживаний и ремонтов вагонов; административно-бытового корпуса с пищеблоком, бытовыми помещениями; моечно-уборочного корпуса с оборотной системой водоснабжения и локальными очистными сооружениями; складов для разгрузки/погрузки запасных частей, материалов, узлов и агрегатов с подъемными сооружениями.

После реконструкции к трамвайном депо №1 должны также появиться очистные сооружения; окрасочно-сушильный комплекс покраски вагонов; контрольно-технические пункты; пункты экипировочных устройств (заправка песком); места временного хранения отходов производства и бытовых; пункт предрейсового медицинского осмотра водителей; трамвайные пути депо (территория и производственные корпуса); трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ для производственных нужд депо; хранение подвижного состава; место складирования снега; гараж для хранения автотранспорта аварийной службы и спецтехники; контрольно-пропускные пункты на въездах; дистанция службы пути с бытовыми помещениями на 50 работников, складскими помещениями и путями отстоя специального подвижного состава – на восемь единиц; здание газовой котельной, с хранилищем аварийного запаса топлива.

В техзадании сообщается, что проектировщик должен предусмотреть и раздельные въезды и выезды (основной и резервный) трамвайных вагонов.

Напомним, о том, что реконструкция трамвайного депо №1 в Челябинске, расположенного на улице Первой Пятилетки, может начаться в 2024 году, весной этого года говорил заместитель директора ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» Игорь Абрамовских.

Замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров отмечал, что за образец будет взято питерское депо трамвайной сети «Чижик».