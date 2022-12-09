09.12.2022
С борта самолета в руки полицейских попал в Челябинске подросток-беглец
09.12.2022
Александр Сильвестров: Стремиться дальше и больше нужно всегда
09.12.2022
ВТБ увеличил максимальный размер ипотеки по паспорту в 1,5 раза
09.12.2022
Налоговая служба организует 15 декабря День открытых дверей
09.12.2022
Уголовное дело заведено на жительницу Катав-Ивановска, бросившую младенца на бетонный пол
09.12.2022
В Челябинской области пройдут «Дни Белорусского кино»
Представитель «Боевого братства» провел урок мужества для лицеистов Челябинска
Ветеран боевых действий рассказал ребятам о героизме советских и российских солдат
29.08.2022
«Боевое братство» и «Альфа» учили юных южноуральцев выживать в критических условиях
09.06.2021
Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
18.05.2020
«Боевое братство» наградило юбилейной медалью внука Героя Советского союза
07.12.2018
Губернатор Челябинской области возложил венки к Вечному огню
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022