Представитель «Боевого братства» Андрей Нестеров провел урок мужества в лицее №5 Челябинска. Встреча ветерана боевых действий (Андрей Михайлович прошел Афганистан, Чечню, воевал в Сирии, Ливии, на Донбассе) с учениками седьмых-восьмых классов состоялась накануне, восьмого декабря.

Челябинское «Боевое братство» и лично Андрей Нестеров уделяют вопросам военно-патриотического воспитания подрастающего поколения большое внимание, и каждое мероприятие в образовательных учреждениях южноуральской столицы вызывает у ребят огромный интерес: школьники и школьницы внимательно смотрят, слушают, задают вопросы.

Не исключением стал и урок мужества в пятом лицее. Андрей Нестеров рассказал лицеистам о героях Великой Отечественной войны, среди которых Наталья Ковшова (в войну была снайпером; уничтожила, по официальным данным, не меньше 167 фашистов, погибла в бою в возрасте 21 года - с 19-летней подругой Марией Поливановой, тоже снайпером: девушки взорвали себя гранатами вместе с окружившими их врагами), а также о героях нашего времени – участниках специальной военной операции, о «вагнеровцах», которые, по словам Андрея Нестерова, «беспрерывно наступают».

Ветеран пограничной службы показал ребятам видеоматериалы по теме, поговорил с ними о различных социальных проблемах, объяснил, что о людях не нужно судить по их национальности, ведь добрый человек или злой, хороший или плохой зависит совсем не от этого.

Также во время урока мужества Андрей Нестеров показал ученикам, как нужно обращаться с оружием.